YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin’de yapılacak

2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin’de yapılacak

MERSİN HABERLERİ  | 17.11.2020 11:26 | Son Güncelleme

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin’de yapılacak olan ’2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’ hazırlıklarını yerinde inceledi.9-20 Aralık tarihleri arasında Mersin’in ev sahipliğinde Olimpik Cimnastik Salonunda gerçekleştirilecek olan, ’2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’ hazırlıklarını inceleyen Demir, Yatırım İnşaat Şube Müdürü Abdullah Çakmak ile birlikte yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.Mersin’in ev sahipliğinde yapılacak olan ’2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’ hazırlıklarına son sürat devam ettiklerini belirten Ökkeş Demir, “Ev sahipliğini yapacağımız bu büyük organizasyona, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Cimnastik Federasyonu ile birlikte tesisimizi yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin’de yapılacak olan ’2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’ hazırlıklarını yerinde inceledi.
9-20 Aralık tarihleri arasında Mersin’in ev sahipliğinde Olimpik Cimnastik Salonunda gerçekleştirilecek olan, ’2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’ hazırlıklarını inceleyen Demir, Yatırım İnşaat Şube Müdürü Abdullah Çakmak ile birlikte yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Mersin’in ev sahipliğinde yapılacak olan ’2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’ hazırlıklarına son sürat devam ettiklerini belirten Ökkeş Demir, “Ev sahipliğini yapacağımız bu büyük organizasyona, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Cimnastik Federasyonu ile birlikte tesisimizi yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hazırlıklarımızı koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Bu tür büyük uluslararası organizasyonlar, şehrimizin ekonomisine, kültürüne, turizmine, eğitimine, her şeyine etki edebilecek organizasyonlar. El birliğiyle şehrimizi iri ve diri tutacağız ve bu şampiyonaya hep beraber sahip çıkacağız. Bu organizasyonun ülkemize verilmesinde başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

Mersin Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:15
Öğle
12:31
İkindi
15:15
Akşam
17:38
Yatsı
18:56

Mersin Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Güneş Eczanesi
Akdeniz
Kemal Eczanesi
Akdeniz
Sandal Eczanesi
Akdeniz
Bilge Eczanesi
Mezitli
Tuğba Eczanesi
Mezitli
Ocak Eczanesi
Toroslar
Yalınayak Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.