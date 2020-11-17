2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin’de yapılacak

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin’de yapılacak olan ’2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’ hazırlıklarını yerinde inceledi.

9-20 Aralık tarihleri arasında Mersin’in ev sahipliğinde Olimpik Cimnastik Salonunda gerçekleştirilecek olan, ’2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’ hazırlıklarını inceleyen Demir, Yatırım İnşaat Şube Müdürü Abdullah Çakmak ile birlikte yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mersin’in ev sahipliğinde yapılacak olan ’2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’ hazırlıklarına son sürat devam ettiklerini belirten Ökkeş Demir, “Ev sahipliğini yapacağımız bu büyük organizasyona, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Cimnastik Federasyonu ile birlikte tesisimizi yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hazırlıklarımızı koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Bu tür büyük uluslararası organizasyonlar, şehrimizin ekonomisine, kültürüne, turizmine, eğitimine, her şeyine etki edebilecek organizasyonlar. El birliğiyle şehrimizi iri ve diri tutacağız ve bu şampiyonaya hep beraber sahip çıkacağız. Bu organizasyonun ülkemize verilmesinde başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

