2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi

İZMİR (AA) - Plaj voleybolunda İzmir'de düzenlenen 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Selçuk'un Pamucak Plajı'nda grup müsabakalarıyla başlayan organizasyonda kızlarda Türkiye'yi temsil eden Tuana Dinçer-Melisa Özsar ikilisi, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa’dan Lou Gouin-Celia Gaston ikilisine 21-7, 21-16'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.

Erkeklerde ise A Grubu'ndaki Furkan Ramazan Kaplan-Sacit Kurt ikilisi, İsveç’ten Hölting Nilsson-Nordh Öhman'a, C Grubu'nda mücadele eden Bahadır Utku Keskin-Ahmet Can Tur ikilisi Slovenya’dan Miha Okorn-Luka Marovt'a, H Grubu’ndaki Nazım-Hikmet Gürkan ikilisi de Rusya’dan Vladislav Panchenko-Ivan Chuprinov ikilisine 2-0 yenildi.

Yarın grup maçlarıyla devam edilecek şampiyona, 20 Eylül Pazar günkü final karşılaşmalarıyla sona erecek.

