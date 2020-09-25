YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. 2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

İZMİR HABERLERİ  | 25.09.2020 18:50 | Son Güncelleme

2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesindeki 2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Selçuk'un Pamucak Plajı'nda kadınlarda 19 ülkeden 50, erkeklerde ise yine 19 ülkeden 60 sporcunun katıldığı turnuvada bugün grup müsabakalarının ardından ikinci tur karşılaşmaları oynandı.

Sporcuların erkeklerde ve kadınlarda sekizer grupta mücadele ettiği organizasyonda gruplarını lider tamamlayanlar doğrudan üçüncü tura yükseldi. Grup ikinci ve üçüncüleri ise 2. tur müsabakalarında karşılaştı.

Türkiye'yi erkeklerde temsil eden Eren Kanlı-Ali Cebeci ikilisi ikinci turda Ukraynalı Vladyslav Pavliuk-Pavlo Plotnik ikilisine 21-14 ve 21-19'luk setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Şampiyona yarın 3. tur ve çeyrek final müsabakalarıyla sürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Palamut ucuzladı
Palamut ucuzladı
Mali müşavir evinde ölü bulundu
Mali müşavir evinde ölü bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar
Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü
Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü

İzmir Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:33
Sabah
06:55
Öğle
13:08
İkindi
16:32
Akşam
19:11
Yatsı
20:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Bayraklı’da amatör spor kulüplerine 206 bin liralık destek
Bayraklı’da amatör spor kulüplerine 206 bin liralık destek
Sokak hayvanlarına MamaMatik hizmeti
Sokak hayvanlarına MamaMatik hizmeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.