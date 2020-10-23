2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı

Kentte sporun tüm dallarının çok iyi icra edildiğini aktaran Kaldırım, "Kentin '13. Bisiklet Dostu Şehir' unvanını alması gurur verici. Bunun yanı sıra yeni bir şampiyonaya önümüzdeki yılın mayıs ayında ev sahipliği yapacak olması da ayrıca gurur verici. Dünyanın bisiklet alanında en yeni en modern tesislerine sahip bir şehir. İnşallah nice şampiyonalara ve programlara ev sahipliği yapacaktır." diye konuştu.

Şampiyonaya katılacak sporcuların ve ülkelerin tanıtıldığı seremonide konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın doğasıyla kültürüyle sanatıyla tarihiyle ve insanıyla muhteşem bir şehir olduğunu söyledi.

Küresel gündemin sorunlarla boğuştuğuna işaret eden Kaldırım, "Sporun barış dili sevgi dili Sakarya'dan yükselecek, dünyaya yayılacak ve Sakarya'mız da bu kadar güzel bir şekilde dünya gündemine gelmiş olacak. Çok önemli bir tanıtım olacak inşallah. Şehrimiz için bu açıdan da mutluyuz gururluyuz." değerlendirmesini yaptı.

- "Sakarya bisikleti seven bir şehir"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de yarışların yapılacağı alanın Türkiye’nin ve dünyanın en önde gelen bisiklet parkuru olduğunu belirtti.

Türkiye’de yapılan ilk bisiklet şampiyonasına ev sahipliği yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğine vurgu yapan Yüce, "Sakarya bisikleti seven bir şehir. Bisiklet bizim hayatımızın pek çok noktasında var. Okula, işe, alışverişe biz bisikletlerimizle gidiyoruz. Biliyorsunuz dünyada yalnızca 12 şehrin sahip olduğu uluslararası bir unvan var. Bundan böyle Sakarya, dünyanın 'Bisiklet Dostu Şehir' unvanına sahip 13. şehri olmuştur"." ifadelerini kullandı.

Yüce, 15-16 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek BMX Dünya Kupası Yarışlarının Sakarya'da yapılacağını sözlerine ekledi.