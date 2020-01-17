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  4. 2020 Denizli Yılı’nı karikatür ile anlatacaklar

2020 Denizli Yılı’nı karikatür ile anlatacaklar

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.01.2020 12:57 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği "Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması" başladı.

2020 Denizli Yılı’nı karikatür ile anlatacaklar

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği "Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması" başladı. Amatör ve profesyonel tüm karikatüristlerin katılabileceği yarışmanın konusu "2020 Denizli Yılı" olacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Ulusal Karikatür Yarışması başladı. Bu yıl "2020 Denizli Yılı" konusunun işleneceği karikatür yarışması iki kategoride düzenlenecek. 18 yaş altı ile 18 yaş ve üstündeki kişilerin karikatürlerinin değerlendirmeye tabi tutulacağı yarışmaya 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat edilebilecek. Yarışmanın seçici kurulunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Karikatüristler Kübra Deligöz, Savaş Ünlü, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Altan Özeskici ve Ali Şur yer alacak. Dereceye giren karikatüristlere ödülleri Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı’nın açılışında verilecek. Ödül töreninin ardından dereceye giren karikatürler fuar alanında sergilenecek.

Yarışmanın şartnamesi www.denizli.bel.tr adresinde
Yarışmanın şartnamesine www.denizli.bel.tr adresinden ulaşılabilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Ulusal Karikatür Yarışması’nın birincisine 3000 TL, ikincilik ödülünü alana 2500 TL, üçüncülük ödülünü alana 2000 TL, mansiyon ödülü alanlara da 1000 TL ödül verileceği ve ayrıca 18 yaş altı 6 genç çizere özendirme ödülü verileceği açıklandı. Karikatürlerin “Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı, Altıntop Mah. Lise Cad. No:2, PK:20100-Denizli” adresine; posta-kargo ile gönderileceği gibi elden tutanak karşılığı teslim edilebileceği, posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; belediyeye ulaştığı tarih kabul edileceği ifade edildi.

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