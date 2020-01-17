2020 Denizli Yılı’nı karikatür ile anlatacaklar

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği "Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması" başladı. Amatör ve profesyonel tüm karikatüristlerin katılabileceği yarışmanın konusu "2020 Denizli Yılı" olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Ulusal Karikatür Yarışması başladı. Bu yıl "2020 Denizli Yılı" konusunun işleneceği karikatür yarışması iki kategoride düzenlenecek. 18 yaş altı ile 18 yaş ve üstündeki kişilerin karikatürlerinin değerlendirmeye tabi tutulacağı yarışmaya 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat edilebilecek. Yarışmanın seçici kurulunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Karikatüristler Kübra Deligöz, Savaş Ünlü, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Altan Özeskici ve Ali Şur yer alacak. Dereceye giren karikatüristlere ödülleri Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı’nın açılışında verilecek. Ödül töreninin ardından dereceye giren karikatürler fuar alanında sergilenecek.