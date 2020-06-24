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"2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri"nde OKÜ birinciliğe layık görüldü

OSMANİYE HABERLERİ  | 24.06.2020 19:06 | Son Güncelleme

"2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri"nde OKÜ birinciliğe layık görüldü

OSMANİYE (AA) - Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK) düzenlenen 2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri uygulamasında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) birinci seçildi.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk yaptığı açıklamada, OKÜ'nün 11 turuncu ve 2 mavi bayrak erişilebilirliği ile 116 üniversite arasında birinciliğe layık görüldüğünü belirtti.

Üniversitede imkanların en iyi şekilde kullanılarak engellilerin rahat eğitim görmeleri için birçok çalışmaya imza attıklarını vurgulayan Türk, şunları kaydetti:

"YÖK'ün desteğiyle iç mekanda 6 bin metre, dış mekanda ise 4 bin 150 metre hissedilebilir yüzey parkeleri döşemenin yanı sıra işitme ve görme engellilere kullanım kolaylığı sağlayacak asansör, yönlendirme tabelaları ve engelli lavaboları yaptırıldı. Ayrıca her otoparkta engellilere ait araçların yanı sıra tekerlekli sandalye kullanan 2 engelli personelimiz için özel kapalı otopark yaptırıldı. Bu personellerimizin başkalarına ihtiyaç duymadan çalışmalarını sürdürmeleri amacıyla şarjlı araç kullanımlarına sunduk."

OKÜ’de engellilere yönelik yapılan çalışmaların örnek olacağını aktaran Türk, "Engelsiz Türkiye için biz de varız. Bundan sonraki süreçte üniversitemizde daha da güzel çalışmalara imza atmak için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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