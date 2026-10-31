SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Mohamed Salah krizi! Federasyon Trabzon'a özel heyet gönderiyor!

Trabzonspor'un dünya starı Mohamed Salah ile Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan arasında taktiksel tercihler nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. Krizin tatlıya bağlanması için Mısır Futbol Federasyonu'nun devreye girdiği ve yıldız futbolcuyla görüşmek üzere Trabzon'a özel bir heyet göndermeyi planladığı belirtildi.

Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Mohamed Salah krizi! Federasyon Trabzon'a özel heyet gönderiyor!
Emre Şen

Trabzonspor formasıyla kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Mohamed Salah, bu kez saha içindeki başarılarının yanı sıra milli takımdan yükselen kriz sesleriyle gündeme geldi. Mısır futbolunun en önemli figürü olan ve milli takım kaptanlığını üstlenen yıldız futbolcu ile Teknik Direktör Hossam Hassan arasında fikir ayrılıkları yaşandığı iddia edildi.

FEDERASYON BAŞKANI HÂNİ ABU RIDA DEVREDE

Mohamed Salah krizi! Federasyon Trabzon a özel heyet gönderiyor! 1

Mısırlı medya profesörü Dr. Mohammed Tharwat'ın kamuoyuna duyurduğu iddialara göre, Salah ile teknik heyet arasındaki gerilimi ortadan kaldırmak amacıyla Mısır Futbol Federasyonu harekete geçti. Federasyon Başkanı Hâni Abu Rida ve yönetici Mustafa Azzam'ın sürecin yakından takipçisi olduğu ve Salah ile yüz yüze görüşmek üzere Trabzon'a resmi bir heyet göndermeyi planladığı aktarıldı. Bu hamleyle, yıldız oyuncu ile teknik direktör arasındaki buzların eritilmesi ve milli takımdaki huzurun yeniden sağlanması hedefleniyor.

GERİLİMİN SEBEBİ TAKTİKSEL TERCİHLER

Mohamed Salah krizi! Federasyon Trabzon a özel heyet gönderiyor! 2

İki isim arasındaki anlaşmazlığın temelinde ise Mısır Milli Takımı'nın son dönemdeki maçlarında alınan taktiksel kararların yattığı ifade edildi. Özellikle Angola karşılaşmasında Mohamed Salah'ın oyunun ilerleyen dakikalarında kenara alınmasının bardağı taşıran son damla olduğu öne sürüldü. Güney Sudan mücadelesinde de benzer teknik tercihlerin yapılması tartışmaları alevlendirirken, Dr. Mohammed Tharwat yaptığı değerlendirmelerde Salah'ın maçın kaderini değiştirebilecek kilit bir oyuncu olduğuna vurgu yaparak, teknik heyetin yıldız isimden maksimum düzeyde faydalanması gerektiği görüşünü savundu.

Trabzonspor'un ve Mısır'ın göz bebeği olan Mohamed Salah'ın milli takımdaki geleceğini şekillendirecek olan bu kritik ziyaretin ve taraflar arasındaki görüşmenin neticeleri futbol dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçeli oyunculara mesaj: "İşinize bakın!"Fenerbahçeli oyunculara mesaj: "İşinize bakın!"
Fenerbahçe'ye Romelu Lukaku için talih kuşu kondu!Fenerbahçe'ye Romelu Lukaku için talih kuşu kondu!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor salah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

İran’dan Avrupa ülkelerine sert mesaj: "Şimdi bedel ödeme sırası sizde"

İran’dan Avrupa ülkelerine sert mesaj: "Şimdi bedel ödeme sırası sizde"

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Öpüşme sahnesi heyecan yarattı! 'Senarist sesimizi duymuş'

Öpüşme sahnesi heyecan yarattı! 'Senarist sesimizi duymuş'

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler açıklandı! Yoğurt ve tereyağı da listede

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler açıklandı! Yoğurt ve tereyağı da listede

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.