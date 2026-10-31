Mohamed Salah krizi! Federasyon Trabzon'a özel heyet gönderiyor!

Trabzonspor formasıyla kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Mohamed Salah, bu kez saha içindeki başarılarının yanı sıra milli takımdan yükselen kriz sesleriyle gündeme geldi. Mısır futbolunun en önemli figürü olan ve milli takım kaptanlığını üstlenen yıldız futbolcu ile Teknik Direktör Hossam Hassan arasında fikir ayrılıkları yaşandığı iddia edildi.

FEDERASYON BAŞKANI HÂNİ ABU RIDA DEVREDE

Mısırlı medya profesörü Dr. Mohammed Tharwat'ın kamuoyuna duyurduğu iddialara göre, Salah ile teknik heyet arasındaki gerilimi ortadan kaldırmak amacıyla Mısır Futbol Federasyonu harekete geçti. Federasyon Başkanı Hâni Abu Rida ve yönetici Mustafa Azzam'ın sürecin yakından takipçisi olduğu ve Salah ile yüz yüze görüşmek üzere Trabzon'a resmi bir heyet göndermeyi planladığı aktarıldı. Bu hamleyle, yıldız oyuncu ile teknik direktör arasındaki buzların eritilmesi ve milli takımdaki huzurun yeniden sağlanması hedefleniyor.

GERİLİMİN SEBEBİ TAKTİKSEL TERCİHLER

İki isim arasındaki anlaşmazlığın temelinde ise Mısır Milli Takımı'nın son dönemdeki maçlarında alınan taktiksel kararların yattığı ifade edildi. Özellikle Angola karşılaşmasında Mohamed Salah'ın oyunun ilerleyen dakikalarında kenara alınmasının bardağı taşıran son damla olduğu öne sürüldü. Güney Sudan mücadelesinde de benzer teknik tercihlerin yapılması tartışmaları alevlendirirken, Dr. Mohammed Tharwat yaptığı değerlendirmelerde Salah'ın maçın kaderini değiştirebilecek kilit bir oyuncu olduğuna vurgu yaparak, teknik heyetin yıldız isimden maksimum düzeyde faydalanması gerektiği görüşünü savundu.

Trabzonspor'un ve Mısır'ın göz bebeği olan Mohamed Salah'ın milli takımdaki geleceğini şekillendirecek olan bu kritik ziyaretin ve taraflar arasındaki görüşmenin neticeleri futbol dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.