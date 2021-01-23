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2020 Eskişehir Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

23.01.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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2020 Eskişehir Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Eskişehir’de 2002’den beri her yıl verilen sanat ödüllerinin 18’incisi, sanal ortamda düzenlenen etkinlikler üzerinden değerlendirme yapılarak verildi.Her yıl düzenlenen Eskişehir Sanat Ödülleri bu yıl korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sahiplerini sanal ortamda buldu.

Eskişehir’de 2002’den beri her yıl verilen sanat ödüllerinin 18’incisi, sanal ortamda düzenlenen etkinlikler üzerinden değerlendirme yapılarak verildi.
Her yıl düzenlenen Eskişehir Sanat Ödülleri bu yıl korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sahiplerini sanal ortamda buldu. Toplamda 11 sanatçı farklı kategorilerde ödül alırken, Sanata Destek Ödülü ise iş adamı Volkan Ay’a verildi. Törende; Yılın Sanatçısı Ödülü Tolga Tamer’e, Resim Ödülü Elif Ertan’a, Heykel Ödülü Büşra Kara’ya, Seramik Ödülü Mürşit Cemal Özcan’a, Grafik Ödülü Nilgün Salur’a, Fotoğraf Ödülü Ayla Bahçe Kösem’a, Karikatür Ödülü Alper Tümay Tok’a, Şiir Ödülü Ragıp Ferda Aydınalp’e, Öykü Ödülü Zerrin Saral’a, Roman Ödülü Asena Özbağ’a verildi.

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