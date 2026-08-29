Haluk Levent'in gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

AHBAP soruşturması kapsamında evli olduğu ortaya çıkan Haluk Levent hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Şarkıcı, AHBAP Derneği için toplanan yardımları çeklerle kendi üzerine aldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Öte yandan, Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından toplanan yardımların bahis ve kumarda kullanıldığı da belirlemişti.

“SÜREKLİ PARA İSTİYORDU”

Haluk Levent'in 2018 yılında İsviçre'de yaşayan Türk iş kadını Nurdan Eriş ile evlendiği ve bu evliliği uzun süre kamuoyundan gizlediği ortaya çıkmıştı. Eriş'in iddiasına göre Levent, evlilik öncesinde ve sonrasında kendisinden sık sık para talebinde bulunuyordu.

“PEŞİMDE MAFYALAR VAR DİYORDU, BENİ KULLANDI”

Nurdan Eriş, Haluk Levent ile 2018 yılında İsviçre'de evlendiklerini anlattı. Eriş, evlilik sürecinde Levent'in kendisinden çeşitli gerekçelerle para istediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Çoğu zaman borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Beni kullandı.”

Eriş, evliliklerinin 8. yılında eşinin kendisini dolandırdığını fark ettiğini ileri sürdü. Yaşananların ardından kendisinin de şüpheliler arasında yer aldığı ve cezaevine girdiği belirtildi.

BOŞANMA KARARI CEZAEVİNDE GELDİ

ATV'nin haberine göre Nurdan Eriş, İsviçre'de başlayan evliliğini cezaevinde sonlandırma kararı aldı. Boşanma sürecinin başlatıldığı ancak evliliğin hukuken sona erdirilebilmesi için hem İsviçre'de hem de Türkiye'de bazı resmi evrakların tamamlanması gerektiği öğrenildi.

Yurt dışında yaşadığı için kendisini saf bulduğunu dile getiren Nurdan Eriş, Haluk Levent ile yaşadığı süreci anlattı. İfade veren Eriş, birkaç yıl önce Levent'in kendisinden Türkiye'ye gelmesini istediğini ve bunun üzerine Türkiye'ye geldiğini belirterek para gönderdiğini söyledi.