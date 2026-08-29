Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı: Rekor kırılacak

Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Talisca ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın boşluğunu genç ve potansiyelli bir Türk futbolcuyla doldurmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Can Uzun oldu.

TALİSCA'NIN YERİNE CAN UZUN

Fenerbahçe yönetimi, Talisca'nın ayrılığı sonrasında hücum hattında oluşacak boşluğu Can Uzun ile doldurmayı hedefliyor. Henüz 20 yaşında olan milli futbolcunun, yeteneği ve geleceğe yönelik potansiyeli nedeniyle sarı-lacivertlilerin transfer listesinin önemli isimlerinden biri olduğu belirtildi.

GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI

Can Uzun'un transferi Fenerbahçe açısından yalnızca sportif bir hamle olmayacak. Genç yıldız, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği futbolcular arasında yer alıyordu. Sarı-kırmızılıların uzun süre peşinden koştuğu ancak kadrosuna katamadığı Can için Fenerbahçe'nin devreye girmesi, ezeli rakibe karşı önemli bir transfer hamlesi olarak değerlendiriliyor.

İLK TEMAS KURULDU

Sarı-lacivertli yönetimin Can Uzun'un kulübü Frankfurt ile ilk teması kurduğu ve transfer şartları hakkında görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Alman ekibinin yaklaşımına göre görüşmelerin daha ileri bir seviyeye taşınması ve milli futbolcu için resmi teklif sürecinin başlatılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇEBİLİR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım forması giymesi beklenen Can Uzun'un güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmesi halinde genç oyuncu, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan sarı-lacivertlilerde yönetimin transfer için ciddi bir bütçe ayırmaya hazırlandığı ifade ediliyor.