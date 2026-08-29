SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı: Rekor kırılacak

Fenerbahçe, Talisca’nın ayrılığı sonrası hücum hattındaki boşluğu Can Uzun ile doldurmak için harekete geçti. Frankfurt ile ilk teması kuran sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki milli yıldızı kadrosuna katarak Galatasaray’a transfer çalımı atmayı hedefliyor.

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı: Rekor kırılacak
Cevdet Berker İşleyen
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Talisca ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın boşluğunu genç ve potansiyelli bir Türk futbolcuyla doldurmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Can Uzun oldu.

TALİSCA'NIN YERİNE CAN UZUN

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe den Galatasaray a tarihi transfer çalımı: Rekor kırılacak 1

Fenerbahçe yönetimi, Talisca'nın ayrılığı sonrasında hücum hattında oluşacak boşluğu Can Uzun ile doldurmayı hedefliyor. Henüz 20 yaşında olan milli futbolcunun, yeteneği ve geleceğe yönelik potansiyeli nedeniyle sarı-lacivertlilerin transfer listesinin önemli isimlerinden biri olduğu belirtildi.

GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe den Galatasaray a tarihi transfer çalımı: Rekor kırılacak 2

Can Uzun'un transferi Fenerbahçe açısından yalnızca sportif bir hamle olmayacak. Genç yıldız, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği futbolcular arasında yer alıyordu. Sarı-kırmızılıların uzun süre peşinden koştuğu ancak kadrosuna katamadığı Can için Fenerbahçe'nin devreye girmesi, ezeli rakibe karşı önemli bir transfer hamlesi olarak değerlendiriliyor.

İLK TEMAS KURULDU

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe den Galatasaray a tarihi transfer çalımı: Rekor kırılacak 3

Sarı-lacivertli yönetimin Can Uzun'un kulübü Frankfurt ile ilk teması kurduğu ve transfer şartları hakkında görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Alman ekibinin yaklaşımına göre görüşmelerin daha ileri bir seviyeye taşınması ve milli futbolcu için resmi teklif sürecinin başlatılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇEBİLİR

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe den Galatasaray a tarihi transfer çalımı: Rekor kırılacak 4

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım forması giymesi beklenen Can Uzun'un güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmesi halinde genç oyuncu, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan sarı-lacivertlilerde yönetimin transfer için ciddi bir bütçe ayırmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30
Galatasaray Galatasaray
-
Göztepe Göztepe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zekadan Devler Ligi tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe kaç puan toplar? Şaşırtan skor tablosu...Yapay zekadan Devler Ligi tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe kaç puan toplar? Şaşırtan skor tablosu...
Eski takımı ısrarla geri istiyor! Beşiktaş'ta ayrılık yakınEski takımı ısrarla geri istiyor! Beşiktaş'ta ayrılık yakın
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe galatasaray talisca Can Uzun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Soruşturma başlatıldı! 'Fidan Hoca' gözaltına alındı

Soruşturma başlatıldı! 'Fidan Hoca' gözaltına alındı

Fenerbahçe'de ayrılık! Talisca için anlaşma sağlandı: İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de ayrılık! Talisca için anlaşma sağlandı: İşte yeni takımı

Son pozları olay oldu! Bakan bir daha baktı

Son pozları olay oldu! Bakan bir daha baktı

Gelen mesajı onayladı “İptal” sandı, 150 bin lirasından oluyordu!

Gelen mesajı onayladı “İptal” sandı, 150 bin lirasından oluyordu!

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.