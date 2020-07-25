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2020 Obezite ve Diyabet dergisini TR Dizin yapacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.07.2020 15:23 | Son Güncelleme

Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’nin Dizini 2020 Yılında TR Dizin Tarafından DizinlenecekZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan “Türkiye Diyabet Ve Obezite Dergisi (Turkısh Journal Of Dıabetes And Obesıty” TUBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi tarafından 2020 yılı için de TR Dizinde dizinlemeye uygun bulundu ve kabul edildi.Derginin Baş Editörü ve Merkez Müdürü Prof.

Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’nin Dizini 2020 Yılında TR Dizin Tarafından Dizinlenecek
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan “Türkiye Diyabet Ve Obezite Dergisi (Turkısh Journal Of Dıabetes And Obesıty” TUBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi tarafından 2020 yılı için de TR Dizinde dizinlemeye uygun bulundu ve kabul edildi.
Derginin Baş Editörü ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2017 yılında yayın hayatına başlayan derginin TUBİTAK ULAKBİM DergiPark platformunda 2018 ve 2019 yılları içinde yayımlanan makalelerin sayı ve nitelikleriyle zamanında ve kesintisiz okurseverlerle buluştuğunu ifade etti. TUBİTAK ULAKBİM TR dizin tarafından iki yıldır dizinlenen derginin, 2020 yılı ilk sayısı yayınlandıktan sonra TR Dizin kriterlerini sağlaması sebebiyle doğrudan TR Dizinde dizinlenmeye kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Bayraktaroğlu, bu sayede derginin 2019 ve 2020 yılındaki sayılarında yayınlanan yazıların Doçentlik başvurularındaki kriterleri karşılamış olduğunu, ulusal alanda kabul ve görünürlüğün artışı ile de derginin bilimsel anlamda önemli bir ivme yakaladığının altını çizdi.
Türkiye Diyabet Ve Obezite Dergisi olarak sonraki hedefin uluslararası niteliğin ve görünürlüğün artırılması olduğunu kaydeden Bayraktaroğlu, ‘’Dergide elde edilen başarılardan ötürü başından beri desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya , Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığına, Alan Editörlerimize, Yayın Kurulumuza, Danışma Kurulumuza, Biyoistatistik Danışmanlığına, Türkçe ve İngilizce Redaksiyonu yapan Öğretim Üyelerimize, hakemlerimize, yazarlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz.” diye konuştu.

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