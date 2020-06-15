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2020 tahmini kayısı rekoltesine itirazlar sürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 15.06.2020 17:15 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2020 sezonu tahmini kayısı rekoltesine tepki gösteren Malatya’nın Kuluncak İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Yıldırım, açıklanan rekoltenin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizesindeki kurul tarafından, Malatya’nın en önemli gelir kapılarından biri olan kayısı da 2020 yılı tahmini rekoltesi açıklandı.

2020 tahmini kayısı rekoltesine itirazlar sürüyor

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2020 sezonu tahmini kayısı rekoltesine tepki gösteren Malatya’nın Kuluncak İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Yıldırım, açıklanan rekoltenin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizesindeki kurul tarafından, Malatya’nın en önemli gelir kapılarından biri olan kayısı da 2020 yılı tahmini rekoltesi açıklandı. Yaş kayısıda 381 bin ton, kuru kayısıda ise 85 bin ton tahmini rekoltenin açıklaması üreticilerin ve ziraat odalarının tepkisine yol açtı. Malatya’nın Kuluncak İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Yıldırım da açıklanan tahmini kayısı rekoltesinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek "Madem bu ürün Türkiye’nin önemli bir ihraç ürünü, 50 bin ailenin geçim kaynağı, kuru meyve sektöründe önemli payı olan bir ürünse ince eleyip sık dokumak gerekir. Köy köy, mahalle mahalle dolaşarak ciddi bir çalışma yapmak lazım” ifadelerini kullandı.Yıldırım, ziraat odlarının kuru kayısı tahminini 60-65 bin ton olarak açıkladığını hatırlattı.
Rekolte tespiti yapılırken üreten çiftçiye değil de bu işin ticaretini yapanlarla sorulduğunu iddia eden Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Geçmiş yıllarda rekolte tespiti yapılırken çiftçinin temsilcisi, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan ziraat odalarına uğranır görüşü alınırdı. Bu yıl ne bir uğrayan nede bir fikir soran oldu. Ziraat odalarının görüşü önemlidir. Coğrafi işaret alan ve tescillenen kayısımızı daha iyi yerlere taşımak, kaliteyi artırmak için çiftçimizin de para kazanması lazım. Ürünün bol olduğu yıllarda çiftçi zaten para kazanamıyor. Ürünün kıt olduğu yılda da, ürün çokmuş gibi gösterilip fiyatları düşürmenin bir manası yoktur. Kısacası 3 gün gibi kısa bir sürede 13 ilçe 718 mahallede üretilen bir ürünün rekoltesinin doğru olarak yapılmış olamaz. Bu kitleleri ilgilendiren, vebali yüksek önemli bir konudur. Oldu bittiye getirilemez”

2020 tahmini kayısı rekoltesine itirazlar sürüyor

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