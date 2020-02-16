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2020 TGF Türkiye Golf Turu

ANTALYA HABERLERİ  | 16.02.2020 14:18 | Son Güncelleme

Antalya'daki organizasyonun 3. ayak müsabakalarında 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu 3. ayak müsabakaları sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda, 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların final raundu sonunda erkekler gross kategorisinde National AGGA'dan Taner Yamaç 224 (+8) gross skorla birinci, Serik BGA'dan Kadirhan Yener 225 (+9) gross skorla ikinci, National AGGA'dan Orkunhan Kaplan ise 236 (+20) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar da ise gross kategorisinde Kemer Golf Kulübünden Sude Bay 224 (+8) gross skorla birinci, National BGK’dan Petek Peker 230 (+14) gross skorla ikinci, Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık 240 (+24) gross skorla üçüncü oldu.

TGF Türkiye Golf Turu’nun 4. ayak mücadelesi, 28 Şubat-1 Mart arasında Antalya'daki Titanic Golf Sahası'nda oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
2020 TGF Türkiye Golf Turu Antalya Belek Golf Türkiye Golf Federasyon

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