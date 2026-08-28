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Fenerbahçe'de ayrılık! Talisca için anlaşma sağlandı: İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı yıldızın transferi için Al-Jazira ile anlaşma sağladı. Tarafların el sıkışmasının ardından Talisca'nın yeni takımına transferi için resmi sürecin tamamlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! Talisca için anlaşma sağlandı: İşte yeni takımı
Cevdet Berker İşleyen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken, kadronun önemli isimlerinden Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp ile Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

TALİSCA İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe de ayrılık! Talisca için anlaşma sağlandı: İşte yeni takımı 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Al-Jazira, Anderson Talisca'nın transferi konusunda yürütülen görüşmelerin ardından el sıkıştı. Tarafların anlaşmaya varmasıyla birlikte Brezilyalı oyuncunun sarı-lacivertli takımdan ayrılığının önündeki önemli bir engel de ortadan kalktı.

YENİ ADRESİ AL-JAZIRA

Fenerbahçe de ayrılık! Talisca için anlaşma sağlandı: İşte yeni takımı 2

Geride kalan dönemde Fenerbahçe formasıyla mücadele eden Talisca, bundan sonraki kariyerine Al-Jazira'da devam edecek. İki kulüp arasındaki anlaşmanın ardından transfer sürecinin tamamlanması için resmi adımların atılması bekleniyor.

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