2020 Tokyo Olimpiyatları, 2021'e ertelendi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bu şartlar altında düzenlenemeyeceğini ve IOC Başkanı Thamas Bach ile oyunların 1 yıl ertelenmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bu şartlar altında oynanamayacağı ve 1 yıl ertelenmesini teklif ettiklerini açıkladı. Abe, IOC Başkanı Thomas Bach'ın da bu görüşe yüzde yüz katıldığını duyurdu.

