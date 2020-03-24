2020 Tokyo Olimpiyatları, 2021'e ertelendi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bu şartlar altında düzenlenemeyeceğini ve IOC Başkanı Thamas Bach ile oyunların 1 yıl ertelenmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bu şartlar altında oynanamayacağı ve 1 yıl ertelenmesini teklif ettiklerini açıkladı. Abe, IOC Başkanı Thomas Bach'ın da bu görüşe yüzde yüz katıldığını duyurdu.
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