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2020 Tokyo Olimpiyatları 2021'e ertelendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.03.2020 15:44 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanlığı Global İletişim Direktörü Tomoaki Ishigaki, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiğini ve Olimpiyat'ın, 2021 yazında düzenleneceğini açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları 2021'e ertelendi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bu şartlar altında düzenlenemeyeceğini ve IOC Başkanı Thamas Bach ile oyunların 1 yıl ertelenmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bu şartlar altında oynanamayacağı ve 1 yıl ertelenmesini teklif ettiklerini açıkladı. Abe, IOC Başkanı Thomas Bach'ın da bu görüşe yüzde yüz katıldığını duyurdu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ahhh şimdi ne yapacağız
İyi olmuş ertelendi
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