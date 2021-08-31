YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

31.08.2021 05:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okçulukta erkekler makaralı yay açık 8'li eleme turunda Bülent Korkmaz, Rusya Olimpiyat Komitesinden Shigaev'e yenildi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yay açık 8'li eleme turunda Bülent Korkmaz, Rusya Olimpiyat Komitesinden Bair Shigaev'e elendi.

Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Bülent Korkmaz, Rus rakibi Shigaev'le karşılaştı.

Son atışa kadar büyük çekişme içinde geçen ve iki sporcunun da çok fazla 10 tam puan aldığı karşılaşmayı Bülent, 146-145 kaybederek elendi ve çeyrek finale çıkamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
PARTNERSürpriz hamleSürpriz hamle
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Tekirdağ'daMilli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Tekirdağ'da

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:40
Sabah
06:08
Öğle
12:54
İkindi
16:34
Akşam
19:30
Yatsı
20:52

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Adil Eczanesi
Cankaya
Aslan Eczanesi
Cankaya
Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Berin Eczanesi
Cankaya
Bülten Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
Evren Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.