2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yay açık 8'li eleme turunda Bülent Korkmaz, Rusya Olimpiyat Komitesinden Bair Shigaev'e elendi.

Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Bülent Korkmaz, Rus rakibi Shigaev'le karşılaştı.

Son atışa kadar büyük çekişme içinde geçen ve iki sporcunun da çok fazla 10 tam puan aldığı karşılaşmayı Bülent, 146-145 kaybederek elendi ve çeyrek finale çıkamadı.



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