Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda yürütülen çalışmaların ardından ibre Sergio Conceição'ya döndü.

FENERBAHÇE, SERGİO CONCEİÇÃO İSMİNDE MUTABAKATA VARDI

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında önemli bir gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik direktör Sergio Conceição isminde karar kıldı.

Taraflar arasında mutabakata varılmasının ardından deneyimli çalıştırıcı İstanbul'a davet edildi. Conceição'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

JORGE JESUS VE PEP GUARDİOLA'DAN OLUMLU REFERANS

Sergio Conceição tercihi öncesinde Fenerbahçe yönetiminin önemli futbol insanlarından görüş aldığı belirtildi.

HT Spor'un aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam için Jorge Jesus ve Pep Guardiola'dan olumlu referanslar aldı. İki önemli teknik direktörden gelen değerlendirmelerin, Conceição tercihinde etkili olduğu ifade edildi.

GÖZLER İSTANBUL'A GELİŞİNDE

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için Sergio Conceição isminin öne çıkmasıyla birlikte gözler Portekizli çalıştırıcının İstanbul'a geliş tarihine çevrildi.

Kısa süre içerisinde İstanbul'da olması beklenen Conceição ile yapılacak görüşmelerin ardından teknik direktörlük sürecinin resmiyet kazanması bekleniyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ise kulüpten gelecek resmi açıklamaya odaklandı.

PUAN ORTALAMASI ORTAYA ÇIKTI!

Sergio Conceição, teknik direktörlük kariyerinde farklı ülkelerde ve kulüplerde görev alırken maç başına puan ortalamalarıyla dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı, en yüksek ortalamasını 368 maçta 2,29 puanla Porto'da yakaladı. Conceição'nun diğer takımlardaki performansı ise Olhanense'de 34 maçta 1,26, Coimbra'da 39 maçta 1,28, Braga'da 45 maçta 1,80, Vitoria'da 31 maçta 1,10, Nantes'ta 26 maçta 1,69, Milan'da 31 maçta 1,71 ve Al Ittihad'da 41 maçta 1,71 puan ortalaması şeklinde gerçekleşti.

ROTA YENİDEN PORTEKİZ DE!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğunda yıllar içinde dikkat çeken bir Portekizli teknik adam döngüsü yaşandı. 2014-2015 sezonunun ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'yı göreve getirdi.

2021-2022 sezonunda Pereira'nın ayrılığı sonrası yeniden İsmail Kartal'a yönelen Fenerbahçe, Jorge Jesus'un 2022-2023 sezonu sonunda takımdan ayrılmasıyla bir kez daha Kartal ile anlaştı.

2023-2024 sezonunun ardından Kartal'la vedalaşan yönetim, bu kez Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. 2026-2027 sezonunda ise İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından Sergio Conceição ile anlaşma sağlanması, kulüpteki Portekizli teknik direktör döngüsünü yeniden gündeme taşıdı.