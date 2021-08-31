YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

31.08.2021 06:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okçulukta erkekler makaralı yay açık kategorisinde milli sporcu Murat Turan, çeyrek finalde elendi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yay çeyrek finalinde Murat Turan, Çinli rakibi Zihao He'ye elendi.

Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Murat, ilk önce 8'li eleme turunda ABD'li Andre Shelby'le karşılaştı. Rakibini 142-138 yenen milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde güçlü rakibi Çinli He karşısında alandan 148-145 yenik ayrılan Murat, yarı finale çıkamadı. Çinli sporcu 15 atışının 9'unda tam isabet sağladı ve 148 puanlık puanıyla paralimpik rekorunun da yeni sahibi oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonu görünmüyor! Tam 43 kilometreSonu görünmüyor! Tam 43 kilometre
Ölümcül saldırı! Tam çantaya koyduğu sırada...Ölümcül saldırı! Tam çantaya koyduğu sırada...
Genç milli judocular, Zafer Bayramı'nı kutladıGenç milli judocular, Zafer Bayramı'nı kutladı
Anahtar Kelimeler:
Çin

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:40
Sabah
06:08
Öğle
12:54
İkindi
16:34
Akşam
19:30
Yatsı
20:52

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Adil Eczanesi
Cankaya
Aslan Eczanesi
Cankaya
Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Berin Eczanesi
Cankaya
Bülten Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
Evren Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.