2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yay çeyrek finalinde Murat Turan, Çinli rakibi Zihao He'ye elendi.

Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Murat, ilk önce 8'li eleme turunda ABD'li Andre Shelby'le karşılaştı. Rakibini 142-138 yenen milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde güçlü rakibi Çinli He karşısında alandan 148-145 yenik ayrılan Murat, yarı finale çıkamadı. Çinli sporcu 15 atışının 9'unda tam isabet sağladı ve 148 puanlık puanıyla paralimpik rekorunun da yeni sahibi oldu.



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