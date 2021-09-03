2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda badminton tek kadınlar WH2 kategorisinde Emine Seçkin çeyrek finale yükseldi.

Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan karşılaşmada Emine, B Grubu ikinci maçında ev sahibi sporcu Japon Yuma Yamazaki'yle karşılaştı.

İlk seti 21-15 alan Emine, ikinci seti 21-13 kaybetti ve maça 1-1'lik denge geldi. Son sette rakibini 21-16 mağlup eden milli sporcu müsabakayı 2-1 kazandı.

Emine Seçkin, B Grubu'nda ikinci maçını da kazanıp lider olarak adını çeyrek finale yazdırdı. Emine'nin çeyrek final karşılaşması bugün TSİ 14.00'dan sonra başlayacak.



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