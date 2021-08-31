YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü

31.08.2021 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü

İSTANBUL (AA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışmaları sona eren bir grup milli sporcu yurda döndü.

Oyunlarda kadınlar halter 55 kiloda bronz madalya kazanan Besra Duman'ın da aralarında bulunduğu sporcu ve antrenörden oluşan kafileyi, İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile yetkililer karşıladı.

Besra Duman, oyunlarda madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Oyunlara ilk kez katıldım. Altın madalya hedefliyorduk. Hedefimiz büyüktü ama olmadı, nasip değildi. İnşallah 2024'te altın madalyayla döneceğiz. Evet üçüncü olduğum için çok mutluyum. Biz Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Aramızda madalya alamayan arkadaşlarım oldu. Onlar için çok üzgünüm. Kalan arkadaşlarım da var. İnşallah madalyayla dönerler." diye konuştu.

Paralimpik oyunlarda yer almanın çok farklı olduğunu aktaran Besra Duman, hedefleri hakkında, "Üç ay sonra dünya şampiyonası var. Bir sene sonra da Avrupa Şampiyonası var. İnşallah bundan sonra birincilik için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Besra Duman'ın antrenörü Arif Kıran da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatarak, "Beklentimizi karşılayamadık. Beklentimiz üç madalyaydı. Ona göre hazırlanmıştık. Ufuk aksaklıklar ve sakatlık... 2024'e çok daha iyi hazırlanıp, 3-4 madalya ile dönme arzusundayız. Bu pandemi süreci gerçekten bizi geriye attı. Besra ile normalde birincilik için taktik geliştirmiştik. Onu da yapamadık. Üç ay sonra dünya şampiyonası var. Ona hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren olay! Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda yeni bir köpekbalığı dünyaya geldiŞaşkına çeviren olay! Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda yeni bir köpekbalığı dünyaya geldi
İstenmeyen çiftleşme durumunda harekete geçiyorlarİstenmeyen çiftleşme durumunda harekete geçiyorlar
Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyaretiNasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:52
Sabah
06:23
Öğle
13:10
İkindi
16:50
Akşam
19:46
Yatsı
21:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.