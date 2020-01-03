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  4. 2020 yatırımda atılım yılı olacak

2020 yatırımda atılım yılı olacak

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Meclisi, Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.’nin sermaye artışı sebebiyle olağanüstü toplandı.Çerkezköy TSO Meclisi, geçtiğimiz günlerde TOBB Başkanı M.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Meclisi, Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.’nin sermaye artışı sebebiyle olağanüstü toplandı.
Çerkezköy TSO Meclisi, geçtiğimiz günlerde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilen Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. Genel Kurulu Toplantısında alınan sermaye artışı kararı üzerine olağanüstü toplandı. Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda görüşülen ‘Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. sermaye artışının görüşülmesi’ gündem maddesi, oy birliği ile karara bağlandı. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 2020’nin herkes için hayırlı olmasını dilerken yeni yılın iş dünyası için yatırımda atılım yılı olacağını belirtti.

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