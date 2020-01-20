2020 yılı arsa tahsis bedeli ve tahsis kriterleri görüşüldü

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, İl Özel İdaresinde gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında yapılan toplantıya; İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, ilgili daire müdürleri ile müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Toplantıda; 2019 yılı 3. dönem ve 2019 yılı 4. dönem denetim kurulu raporları, 2019 yılı 3. dönem ve 2019 yılı 4. dönem gelir-gider tablosu ve bilanço, 2020 yılı arsa tahsis bedeli ve tahsis kriterleri, 2020 yılında OSB tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile birlikte yapım işlerinde uygulanacak ihale kriterleri, 2020 yılı için Yönetim Kurulu’na verilecek yetkiler görüşüldü.

