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CANLI | Trabzonspor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Eylül 2026
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CANLI | Trabzonspor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Eylül 2026

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında son şampiyon Galatasaray'ı konuk ediyor. Kritik mücadeleye iki ekip de galibiyet parolasıyla çıkıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşbeIN Sports
StadyumPapara Park
HakemBatuhan Kolak
Trabzonspor Trabzonspor
-
-
Galatasaray Galatasaray

Maç Önü

TRABZONSPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Leao, Deniz

Maç Önü

THOMAS REİS: BİR BÜTÜN GİBİ HAREKET ETMELİYİZ

CANLI | Trabzonspor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Eylül 2026 1

"Çok kısa zamandan bahsediyoruz, 2 antrenman yapabildik. Çok tecrübeli oyuncularımız var, iyi oyuncularımız var. Sahada bir olmamız, tek bir bütün gibi hareket etmeliyiz. Hücumda savunmada beraber olmalıyız. Hem çalıştık hem konuştuk neler yapabileceğimiz üzerine. Bunu sahada göreceğiz."

Maç Önü

OKAN BURUK: ANALİZDE ZORLANDIK

CANLI | Trabzonspor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Eylül 2026 2

"Thomas Reis'e hoş geldin diyorum. Zor bir maç, zor bir deplasman. Özellikle herkes hem bizim hem Trabzonspor'un kadrosunu merak ediyordu. Yeni hoca gelişiyle soru işaretleri daha fazlaydı bizim için. Hangi 11'le başlayacaklar, nasıl oyun kuracaklar bilinmezdi. Bireysel olarak analiz ettik, analiz etmekte zorlandığımız yerler oldu. Bulgaristan'da nasıl oynattığına baktık. Kaliteli bir kadroya sahipler. Daha geçiş oyuncularıyla oynamaya çalışacaklar, 11'den bunu görüyoruz. Dju'nun forvet oynaması, hem savunma arkası koşu yapabilen hem bağlantı oyunu oynayabilen bir oyuncu. Salah bunu oynuyor. Muçi çok hareketli oynuyor. Rakibimizin aşağı yukarı bireysel olarak neler yapabileceğini biliyoruz."

Maç Önü

BARIŞ ALPER: KAZANMAK İÇİN GELDİK

CANLI | Trabzonspor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Eylül 2026 3

"Umuyorum güzel bir derbi izlettiririz. Gerçekten çok iyi hazırlandık, buraya kazanmaya geldik. Buraya lider geldik, milli araya da lider girmek ve devam etmek istiyoruz."

"Hocamın kararına saygı duyuyorum, duymak zorundayız. Bireysel hedeflerden önce takım hedefleri geliyor. 4 senedir şampiyon oluyoruz, bu sene de şampiyon olmak ve tarihe geçmek istiyoruz. Bunun için emek veriyoruz."

Maç Önü

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

CANLI | Trabzonspor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Eylül 2026 4

Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu 6. hafta öncesi, Trabzonspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek dev derbinin hakemi resmen açıklandı.

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Trabzonspor Trabzonspor
-
Galatasaray Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Derbi galatasaray
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