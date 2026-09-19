CANLI | Trabzonspor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Eylül 2026

Maç Önü

OKAN BURUK: ANALİZDE ZORLANDIK

"Thomas Reis'e hoş geldin diyorum. Zor bir maç, zor bir deplasman. Özellikle herkes hem bizim hem Trabzonspor'un kadrosunu merak ediyordu. Yeni hoca gelişiyle soru işaretleri daha fazlaydı bizim için. Hangi 11'le başlayacaklar, nasıl oyun kuracaklar bilinmezdi. Bireysel olarak analiz ettik, analiz etmekte zorlandığımız yerler oldu. Bulgaristan'da nasıl oynattığına baktık. Kaliteli bir kadroya sahipler. Daha geçiş oyuncularıyla oynamaya çalışacaklar, 11'den bunu görüyoruz. Dju'nun forvet oynaması, hem savunma arkası koşu yapabilen hem bağlantı oyunu oynayabilen bir oyuncu. Salah bunu oynuyor. Muçi çok hareketli oynuyor. Rakibimizin aşağı yukarı bireysel olarak neler yapabileceğini biliyoruz."