CANLI | Trabzonspor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Eylül 2026

Maç Skoru
Maç Önü
Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Leao, Deniz
Maç Önü
"Çok kısa zamandan bahsediyoruz, 2 antrenman yapabildik. Çok tecrübeli oyuncularımız var, iyi oyuncularımız var. Sahada bir olmamız, tek bir bütün gibi hareket etmeliyiz. Hücumda savunmada beraber olmalıyız. Hem çalıştık hem konuştuk neler yapabileceğimiz üzerine. Bunu sahada göreceğiz."
Maç Önü
"Thomas Reis'e hoş geldin diyorum. Zor bir maç, zor bir deplasman. Özellikle herkes hem bizim hem Trabzonspor'un kadrosunu merak ediyordu. Yeni hoca gelişiyle soru işaretleri daha fazlaydı bizim için. Hangi 11'le başlayacaklar, nasıl oyun kuracaklar bilinmezdi. Bireysel olarak analiz ettik, analiz etmekte zorlandığımız yerler oldu. Bulgaristan'da nasıl oynattığına baktık. Kaliteli bir kadroya sahipler. Daha geçiş oyuncularıyla oynamaya çalışacaklar, 11'den bunu görüyoruz. Dju'nun forvet oynaması, hem savunma arkası koşu yapabilen hem bağlantı oyunu oynayabilen bir oyuncu. Salah bunu oynuyor. Muçi çok hareketli oynuyor. Rakibimizin aşağı yukarı bireysel olarak neler yapabileceğini biliyoruz."
Maç Önü
"Umuyorum güzel bir derbi izlettiririz. Gerçekten çok iyi hazırlandık, buraya kazanmaya geldik. Buraya lider geldik, milli araya da lider girmek ve devam etmek istiyoruz."
"Hocamın kararına saygı duyuyorum, duymak zorundayız. Bireysel hedeflerden önce takım hedefleri geliyor. 4 senedir şampiyon oluyoruz, bu sene de şampiyon olmak ve tarihe geçmek istiyoruz. Bunun için emek veriyoruz."
Maç Önü
Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu 6. hafta öncesi, Trabzonspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek dev derbinin hakemi resmen açıklandı.
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