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Aleyna Tilki'nin sahne tarzı hiç beğenilmedi! Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

Son dönemde açıklamalarıyla magazin manşetlerinden bir an olsun düşmeyen Aleyna Tilki şimdi de konser tarzıyla dikkat çekti. Sahneye beyaz tülden bir kostümle çıkan Tilki'nin bu görüntüsü hiç beğenilmedi.

Aleyna Tilki'nin sahne tarzı hiç beğenilmedi! Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

Müzik dünyasında uzun süredir engellendiğini ve sahnelere çıkmasının önüne geçildiğini söyleyen Aleyna Tilki, 10. yılına özel “Kırlar Turnesi”nin Ankara’daki ikinci konserinde sahneye çıktı.

Aleyna Tilki, konserinde tercih ettiği dikkat çekici sahne kostümüyle adeta dile düştü. Beyaz ve transparan detayların öne çıktığı katmanlı bir kombin tercih eden Tilki, taş işlemeli büstiyerini beyaz mini şort ve üzerine giydiği transparan katlı etekle tamamladı.

Aleyna Tilki nin sahne tarzı hiç beğenilmedi! Arkasını dönünce olay oldu: Bez bağlamış gibi 1

Ünlü şarkıcı, kombinini dantel ve jartiyer detaylı çorapları ile taşlı yüksek topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.

Aleyna Tilki nin sahne tarzı hiç beğenilmedi! Arkasını dönünce olay oldu: Bez bağlamış gibi 2

Ünlü ismin eteğinin arkasındaki kabarık detaylarda dikkatlerden kaçmadı.

Aleyna Tilki nin sahne tarzı hiç beğenilmedi! Arkasını dönünce olay oldu: Bez bağlamış gibi 3

HİÇ BEĞENİLMEDİ
Aleyna Tilki'nin iç çamaşırı esintili bu kombini pek beğenilmedi. Ünlü isim için sosyal medyada; 'Sahne değil yatak odası tarzı bu', 'Hazırlanmayı unutmuş', 'Giyinmeden gelmiş', 'Bez bağlamış gibi', 'Gecelikle sahneye çıkmak da moda oldu' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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