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2020 yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı ilan edildi

ERZURUM HABERLERİ  | 03.11.2020 11:15 | Son Güncelleme

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı ilan edildi.Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin tamamında uygulanacak olan programın toplam bütçesi 30 milyon TL olarak açıklandı.

2020 yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı ilan edildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı ilan edildi.
Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin tamamında uygulanacak olan programın toplam bütçesi 30 milyon TL olarak açıklandı. Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programına bölgede faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecek.
Program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali destek 200 bin TL ile 2 milyon 500 bin TL tutarlar arasında olacak.
Proje başvurularının 28 Aralık 2020 saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanması ve onaylanması gerektiği belirtildi. 28 Aralık 2020 saat 23:59 itibarıyla sistemin otomatik olarak kapanacağı ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacağı bildirildi. Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 04 Ocak 2021 saat 18.00’a kadar e-imza ile imzalanmasının esas olacağı kaydedildi.
Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 04 Ocak 2021 saat 18.00’a kadar Ajansa teslim edilmesi gerektiği belirtilerek, “Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA’ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır” denildi.
Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programının detaylarına http://pyb.kudaka.org.tr/Home/rb20 linkinden ulaşılabileceği bildirildi.

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