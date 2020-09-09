YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. 2020 yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası başladı

2020 yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığın Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında yürütülen "2020 yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası" 1 Eylül 2020 tarihi itibari ile Eskişehir’de başlatıldı.İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.

Tarım ve Orman Bakanlığın Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında yürütülen "2020 yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası" 1 Eylül 2020 tarihi itibari ile Eskişehir’de başlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, yaptığı açıklamada, kampanyanın 16 Kasım 2020 tarihine kadar devam edeceğini belirterek. çalışmalarında ildeki tüm büyükbaş hayvanların aşılanmasının hedeflendiğini söyledi. Korona virüs (Covid-19) Pandemi sürecinde kamuda esnek çalışmaya geçilmiş olmasına rağmen personel görevlendirilmesi, maske, mesafe ve hijyen konusunda gerekli tedbirlerin alındığını belirten İl Müdürü Dr. Emine Sever, aşılama kampanyası döneminde hayvan sağlığının korunması amacıyla ilçe müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimler ile Veteriner Sağlık Teknikeri/Teknisyeni personellerinin sahada olacaklarını ifade etti.
İlgili kanun gereği hayvan sahiplerinin kampanya döneminde büyükbaş hayvanlarına aşı yaptırmalarının mecburi olduğunu ifade eden İl Müdürü Sever, hayvanlarımızı hastalıktan korunmanın yanı sıra, buzağı desteklemesi ve hayvan sevklerinde de aşı yaptırmanın zorunlu olması sebebiyle yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarını aşılatmaları gerektiğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

Eskişehir Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
13:00
İkindi
16:35
Akşam
19:24
Yatsı
20:44
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Alpu Kaymakamı Öznay’ın makam aracı şehit evladının makam aracı oldu
Alpu Kaymakamı Öznay’ın makam aracı şehit evladının makam aracı oldu
Anadolu Üniversitesinden 6. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu
Anadolu Üniversitesinden 6. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.