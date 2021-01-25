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  4. 2020 yılı teknik destek programı 6. dönem sonuçları açıklandı

2020 yılı teknik destek programı 6. dönem sonuçları açıklandı

25.01.2021 18:48 | Son Güncelleme:
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2020 yılı teknik destek programı 6. dönem sonuçları açıklandı

2020 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.2020 Yılı Teknik Destek Programı 6.

2020 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.
2020 Yılı Teknik Destek Programı 6. Dönemine (Kasım- Aralık) toplam 13 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 12 başvuru ön incelemede uygun bulunuldu ve teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi. Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 11 proje listede yer aldı. Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayınlandığı 25/01/2021 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere KUDAKA’ya müracaat etmeleri gerekiyor.
Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;
“1. Başvuru Talep Formu
2. Destekleyici Belgelerin asılları
Başvuru Sahibi Karar Belgesi
Ortak Kuruluş Karar Belgesi (varsa)
Teknik Şartname
Proforma Fatura
Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri
Eğitim Müfredatı
Yukarıda sayılan belgelerin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu, asıllarının veya aslına uygun nüshalarının Ajansımıza getirilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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