YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. 2020 yılında Aydın’da 1182 aranan şahıs yakalandı

2020 yılında Aydın’da 1182 aranan şahıs yakalandı

01.02.2021 14:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da 2020 yılı içerisinde polisin yaptığı çalışmalarda 142 bin 678 şahıs sorgulanırken, 1182 aranan şahıs yakalandı.2020 yılı içerisinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gözaltı Müdahale Timi, Şok Uygulama Ekibi ve Mobil Park Ekibi toplumun huzur ve güveni için il genelinde toplam 142 bin 678 şahsı sorgularken, bu sorgulamalarda 1182 aranan şahıs yakalandı.

Aydın’da 2020 yılı içerisinde polisin yaptığı çalışmalarda 142 bin 678 şahıs sorgulanırken, 1182 aranan şahıs yakalandı.
2020 yılı içerisinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gözaltı Müdahale Timi, Şok Uygulama Ekibi ve Mobil Park Ekibi toplumun huzur ve güveni için il genelinde toplam 142 bin 678 şahsı sorgularken, bu sorgulamalarda 1182 aranan şahıs yakalandı. 572 şahıstan 762 adet değişik miktarlarda Narkotik ve Uyuşturucu madde ele geçirilirken, 71 adet silah, 441 adet değişim marka ve ebatlarda fişek, 137 paket çalıntı sigara, 41 parça çalıntı gıda malzemesi, 2 adet çalıntı motosiklet ve 21 adet çalıntı-hacizli araç yakalandı. Yapılan uygulamalarda 213 araca 624 bin 306 TL cezai işlem uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:06
Öğle
13:27
İkindi
16:14
Akşam
18:38
Yatsı
19:56

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Eşiyok Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Sümer Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Nazilli Orman İşletmede Karakaya göreve başladı

Nazilli Orman İşletmede Karakaya göreve başladı

Nazilli Orman İşletmede Karakaya göreve başladı

Nazilli Orman İşletmede Karakaya göreve başladı

Aydın dört mevsimi aynı günde yaşıyor

Aydın dört mevsimi aynı günde yaşıyor

Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Aydın’da çekildi, Tahran’da gösterime girdi

Aydın’da çekildi, Tahran’da gösterime girdi

Didim’de iki ayrı dosyadan aranan hırsız son işinde yakalandı

Didim’de iki ayrı dosyadan aranan hırsız son işinde yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.