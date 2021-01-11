2020 yılında Beyaz Masaya 225 bin 172 çağrı

Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa Çağrı merkezi 2020 yılında 225 bin 172 çağrı alırken, alınan 61 bin talep ve şikayetin 56 bin 356’sı çözüme kavuşturuldu.

Her çağrı ve taleple tek tek ilgilenerek, ilgili birimlere aktaran Beyaz Masa birimine 2020 yılında gelen talep ve şikayetler arasında yapılandırma, yaralı hasta ve acil müdahale, ücretsiz ilaçlama, dezenfeksiyon ve cadde sokak süpürme yıkama işlemi ilk 5 sırada yer aldı. 2020 yılında Beyaz Masa’ya en çok gelen talep, şikayetlerin çözüme kavuşturulma oranları ise şu şekilde açıklandı:

“Yapılandırma 4 bin 408 adet talep/şikayet, çözüme kavuşturulma oranı yüzde 38.75, yaralı hasta ve acil müdahale 4 bin 253 adet talep/şikayet, çözüme kavuşturulma oranı yüzde 100, ücretsiz ilaçlama 3 bin 70 adet talep/şikayet, çözüme kavuşturulma oranı yüzde 100, dezenfeksiyon 2 bin 304 adet talep/şikayet, çözüme kavuşturulma oranı yüzde 100, cadde sokak süpürme yıkama işlemi bin 778 adet talep/şikayet, çözüme kavuşturulma oranı yüzde 100”

