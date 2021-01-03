YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. 2020 yılında dini hizmetlere Melikgazi desteği

2020 yılında dini hizmetlere Melikgazi desteği

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.01.2021 13:44 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak İl Müftülüğünce gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere de destek olduklarını bu amaçla birçok yeni cami, 2 Kur’an Kursu inşa ettiklerini, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.
Dini hizmet ve tesislere yapılan çalışmalar ile Melikgazi Belediyesi olarak örnek gösterildiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2020 yılı içerisinde Melikgazi ilçede yer alan 4 cami inşaatı, 5 cami de WC ve abdesthane inşası, 1 camide halı yenilenmesi, 2 Kur’an Kursu inşası ve 3 Kuran Kursu ve 5 camide tadilat çalışması, 10 camide çevre düzenlemesi ve tüm camilerin genel temizlik ve bakımı yapılmıştır. Belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yatırım ve hizmetler ilçemizin din hizmetlerine katkı sağlamaktadır“ dedi.
Melikgazi ilçesinde dini tesislere yapılan yatırımların 2021 yılında da gerçekleştirileceğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, eğitime, sağlığa ve camilere verilen hizmet ve desteklerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:47
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
18:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Eylül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.