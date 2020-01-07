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  4. 2020 yılında Hilvan’a yapılacak projeler görüşüldü

2020 yılında Hilvan’a yapılacak projeler görüşüldü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantıları Hilvan İlçesine yapılacak projeler masaya yatırıldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, başkanlığında gerçekleştirdiği 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantıları Hilvan İlçesiyle devam etti.

2020 yılında Hilvan’a yapılacak projeler görüşüldü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantıları Hilvan İlçesine yapılacak projeler masaya yatırıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, başkanlığında gerçekleştirdiği 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantıları Hilvan İlçesiyle devam etti. İlçede 2020 yılına dair yapılacak olan projeler masaya yatırıldı.
“Hilvan için ne gerekiyorsa yapacağız”
Toplantıda konuşan Beyazgül, “Bürokratlarımız kendi koordinasyonunu çok daha iyi sağladıktan sonra bir de işin yerine gidelim orda ki bürokratları ve meclis üyelerimizin düşüncelerini alalım, belediye başkanımızın çalışmalarını görelim dedik. Buradan doğrudan doğruya sorulara muhatap olana hem Hilvan’da ki bürokratlarımız hem Şanlıurfa’da ki bürokratlarımız bunların cevabını verecekler, eğer bir konu devamında bir çalışma icap ediyorsa, bu defa da eşleştirme yapacağız, diyeceğiz ki sen şu arkadaşımızla şunu takip et diyeceğiz bu şekilde bu çalışmaların devamını ve sonuç almasını sağlayacağız. Bugüne kadar sonuç aldık mı, evet Şanlıurfa’da bir başarı varsa bu bütün ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve bürokratlarımızla beraber aldığımız bir başarıdır. Geldiğimiz gibi kolları sıvadık. 3 ay, 10 ay, 6 ay zaman lazım bir süre verin bütçe böyle, ekonomi böyle demedik. Gelir gelmez bütün ilçe belediye başkanlarımız çalışmalarını getirdiler. Olması gerekenlerin hepsini yerine getirdik. Buraya geldikten sonra hemen kütüphanemizin temelini beraber attık. Yollarımız konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şanlıurfa’ya baktığımız zaman da uzun süre Şanlıurfa’nın çözülmeyen problemi kale arkasında ki 300 konutun yıkımını yaptık. Kızılkoyun’da 35 tane konutun yıkımını yaptık, üst geçitlerimizi yapıyoruz, eksik kalan projelerimizi tamamlıyoruz. 9 ayda nerdeyse 5 yıllık bir belediye başkanlık döneminde yapılan işler kadar veya ona yakın işler yapıyoruz. Bugün bu çalışmalarımız daha verimli hale gelecek. Bu çalışmalarımızın inşallah devamını da getireceğiz. Bu eşleştirmeler takipten sonra aynı konseptle yeni toplantı yapacağız. Veya daha dar toplantılarla ilgili birimleri bir araya getirebiliriz, bunun devamını artık başkanlarımızla görüşeceğiz kararımızı vereceğiz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında gerçekleşen hizmet planlama koordinasyon toplantısına, Büyükşehir üst yönetimi, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, Belediye Meclis Üyeleri ve Hilvan Belediyesi üst yönetimi ile birim amirleri katılım gösterdi.

2020 yılında Hilvan’a yapılacak projeler görüşüldü

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