2020 yılında ilişkilerindeki yaş farkıyla konuşulan çiftler

2020 yıl pek çok anlamda ilginç bir yıl oldu. Koronavirüsün etkisiyle geçen 2020 yılında magazin dünyasında evlilikler, skandallar, ayrılıklar kadar yeni başlayan aşklar da çok konuşuldu.

2020 yılının sık sık gündemine giren bir diğer konu ise ilişkilerdeki yaş farkıydı. Özellikle Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkında ve Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü aşkında sık sık gündeme gelen yaş farkı şu sıralar ise Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız ilişkisiyle yeniden gündemde...

2020 yılında ilişkilerindeki yaş farkıyla konuşulan ünlü çiftlere gelin birlikte göz atalım...