2020 yılında ilişkilerindeki yaş farkıyla konuşulan çiftler

2020 yıl pek çok anlamda ilginç bir yıl oldu. Koronavirüsün etkisiyle geçen 2020 yılında magazin dünyasında evlilikler, skandallar, ayrılıklar kadar yeni başlayan aşklar da çok konuşuldu.
2020 yılının sık sık gündemine giren bir diğer konu ise ilişkilerdeki yaş farkıydı. Özellikle Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkında ve Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü aşkında sık sık gündeme gelen yaş farkı şu sıralar ise Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız ilişkisiyle yeniden gündemde...
2020 yılında ilişkilerindeki yaş farkıyla konuşulan ünlü çiftlere gelin birlikte göz atalım...
Yaş farkıyla konuşulan ünlü çiftler
Hazal Ergüçlü-Onur Ünlü
2018 yılından beri birlikte olan ünlü yönetmen Onur Ünlü (1973) ile ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü (1992) arasında 21 yaş var. İkiliyle ilgili yapılan capsler 2020 yılında da çok konuşuldu.
Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz
Defne Samyeli'den ayrılır ayrılmaz Serenay Sarıkaya ile sevgili olan Cem Yılmaz da yaş farkıyla konuşuldu.
Yılın son aylarında ayrılan çiftin arasında 18 yaş fark vardı.
İbrahim Tatlıses- Gülçin Karakaya
İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra aşk hayatıyla yeniden gündeme geldi. İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 42 yaş küçük asistanı Gülçin Karakaya'ya kaptırdı.
Dilara Aksüyek-Onur Bay
İstanbullu Gelin dizisiyle çıkış yapan oyuncu Dilara Aksüyek (1987) ile Arka Sokaklar dizisinin yıllardır değişmeyen oyuncusu Onur Bay (1996) arasında 9 yaş var. Bu ikili son dönemin en çok konuşulanları arasında yer alıyor.
Iraz Yıldız-Tamer Karadağlı
Iraz Yıldız-Tamer Karadağlı'nın geçtiğimiz günlerde ilişkileri olduğu ortaya çıkmış ve epey tartışılmıştı. Tamer Karadağlı (1967) ile sevgilisi Iraz Yıldız (1997) arasında da 30 yaş var.
Karadağlı'nın bu süreçte kızının yaşı da merak konusu oldu. Karadağlı'nın kızı 14 yaşında.
Hande Ataizi- Dinç Aydoğdu
Hande Ataizi (1973) ile sevgilisi Dinç Aydoğdu (1994) arasında 21 yaş var. Ünlü ikili ve sevgilisi verdikleri pozlarla sık sık gündem oldu.
Hakan Altun-Gonca Vuslateri
2020'nin belki de en bomba aşkı Hakan Altun ve Gonca Vuslateri aşkıydı. Hakan Altun (1972) ile Gonca Vuslateri (1986) arasında 14 yaş var.
Öner Erkan-Ece Yaşar
Çukur dizisinde baba-kız rolünü oynayan Öner Erkan (1980) ile Ece Yaşar (1994) çifti de gündem olmuştu geçtiğimiz günlerde. Aralarındaki yaş farkı ise 14.
Hazal Subaşı-Rıza Kocaoğlu
Yine Çukur dizisinde aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu (1979) ile Hazal Subaşı (1996) arasında 17 yaş var.
Arda Türkmen-Melodi Elbirliler
Arda Türkmen ile makyaj videoları giderek tanınan fenomen güzel Melodi Elbirliler ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkilinin aşkını ise Arda Türkmen'in mutfağında çekilen fotoğraf ele vermişti. Melodi Elbirliler 30 yaşında Arda Türkmen ise 45 yaşında. Aşklarını gizli tutan yeni çiftin arasında 15 yaş fark var.
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