2020 yılında SUBÜ’de birçok yenilik gerçekleşti

Pandemi nedeniyle birçok sektörde sıkıntıların yaşandığı 2020 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), eğitimden topluma hizmete, spordan tarıma, teknolojiden enerji verimliliğine, akademik faaliyetlerden depreme kadar birçok alanda farklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) kuruluşunun 2’nci yılı olan 2020’nin neredeyse tamamında eğitim-öğretime uzaktan devam etse de oldukça farklı alanlarda birçok gelişme yaşandı. +1 Uygulamalı Eğitim Modeli’nin kurucusu ve uygulayıcısı olan SUBÜ, pandemi sürecinde de iş yeri uygulamasından taviz vermezken, yıl içerisinde yapılması gereken ve geleceğe yönelik adımlar atıldı. Protokoller imzalandı, yeni fakülte ve meslek yüksekokulları açıldı, mevcut birimler güçlendirildi, sanayi iş birliği ileri boyuta taşındı ve akademik başarılara yenilere eklendi.

2020 yılında yeni fakülte ve MYO’lar açıldı

2020 yılı SUBÜ’nün şehrin ihtiyaçları doğrultusunda birimlerini arttırarak büyümesini sürdürdüğü bir yıl oldu. Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu açılarak 2020-2021 Akademik Yılı ile birlikte öğrenci almaya başladı. Şehrin, ülkenin, iş dünyasının ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarını belirlemek için gerçekleştirilen ‘Fikir Sofrası’ etkinliklerinde alınan kararlar doğrultusunda yeni açılan fakülte ve meslek yüksekokullarındakiler de dahil olmak üzere ortak akılla toplam 16 bölüm ve program öğrenci almaya başladı. Yeni bölüm ve programlar yüzde 100 doluluğa ulaştı.