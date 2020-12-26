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2020 yılında yol çalışması kapsamında 258 bin ton asfalt kullandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.12.2020 17:06 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2020 Ocak ayı itibariyle 258 bin ton sıcak asfalt dökümü yapılarak kent genelinde 318 kilometrelik yol çalışması yaptı.Özellikle mart ayının ardından ülkede salgın tehdidi oluşturan yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde alınan önlemler ve tedbirler fırsata çevrilerek kent merkezinde yer alan caddeler ve bağlantı yolları başta olmak üzere kırsal mahallelerin ulaşım kalitesi arttırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2020 Ocak ayı itibariyle 258 bin ton sıcak asfalt dökümü yapılarak kent genelinde 318 kilometrelik yol çalışması yaptı.
Özellikle mart ayının ardından ülkede salgın tehdidi oluşturan yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde alınan önlemler ve tedbirler fırsata çevrilerek kent merkezinde yer alan caddeler ve bağlantı yolları başta olmak üzere kırsal mahallelerin ulaşım kalitesi arttırıldı. Ayrıca şehre 13 adet menfez ve köprü kazandırıldı. Gaziantep’in yoğun göç alması ve akabinde hızla artan nüfus nedeniyle kentin muhtelif yerlerinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca 2020 yılı asfalt sezonunda kırsal bölgede 210 kilometrelik yol ile şehir merkezinde 78 kilometrelik cadde ve bağlantı yolunda yapılan çalışmalar tamamlanarak şehre hem yeni yollar dahil edildi hem de araç trafiğine uygun olmayan yolların bakım ve onarımları gerçekleştirildi. Ayrıca 30 kilometrelik imar yolu açılan kentte 13 adet menfez ve köprü yapıldı.
Öte yandan şehrin metropol görüntüsünü güçlendirmek, modern yapısını korumak amacıyla il genelinde 300 bin metrekare kaldırım ve 10 kilometrelik bisiklet yolunun yapımı sona erdi. Böylelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in "Yol Medeniyettir" düsturundan hareket edilerek 2020 yılında da şehrin ulaşım ağında önemli işlere imza atılmış oldu.

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