YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. 2020 yılının 2020’nci nikahında mutluluğa imza attılar

2020 yılının 2020’nci nikahında mutluluğa imza attılar

OSMANİYE HABERLERİ  | 04.01.2021 12:48 | Son Güncelleme

Osmaniye’de dünya evine girmek için nikah tarihi alan Nisa Nur Tülücü ve İsmail Uçan çifti, 2020 yılının 2020’nci nikahında mutluluğa imza attılar.Osmaniye Belediyesi’nden evlenmek için tarih alan Nisa Nur Tülücü ve İsmail Uçan çifti hoş bir anıya tanıklık etti.

2020 yılının 2020’nci nikahında mutluluğa imza attılar

Osmaniye’de dünya evine girmek için nikah tarihi alan Nisa Nur Tülücü ve İsmail Uçan çifti, 2020 yılının 2020’nci nikahında mutluluğa imza attılar.
Osmaniye Belediyesi’nden evlenmek için tarih alan Nisa Nur Tülücü ve İsmail Uçan çifti hoş bir anıya tanıklık etti. 31 Aralık 2020 tarihine nikah günü alan çift nikahlarının kıyılacağı anda 2020 yılının 2020’nci nikahında mutluluğa imza attıklarını öğrendi. Duruma şaşırdıklarını ifade eden Tülüce ve Uçan çifti, “Mutlu günümüzde 2020 yılının 2020’inci nikâhının bize denk gelmesi büyük bir tesadüf oldu. Çok mutluyuz” dediler.
Evlendirme Memuru Hülya İnan ise, ”2020 yılının son nikâhlarından birisini kıydık, çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyorum. 2021 yılının hepimiz için sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.” dedi.

2020 yılının 2020’nci nikahında mutluluğa imza attılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Osmaniye Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:42
Öğle
12:45
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
18:58

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Demirbüker Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Paşaoğlu Eczanesi
Kadirli
Vahapoğlu Eczanesi
Kadirli
Mart Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.