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2020 yılının 9 ayında 3 bin 392 daireye yapı ruhsatı verildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.11.2020 11:47 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Afyonkarahisar’da 2020 yılının ilk dokuz ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3 bin 392 olduğu belirtildi.Konu ile ilgili TÜİK’ten yapılan açıklamada, 2020 yılı Ocak-eylül ayları arasında Afyonkarahisar’da bin 92 binada 3 bin 392 daireye yapı ruhsatı verildiği kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Afyonkarahisar’da 2020 yılının ilk dokuz ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3 bin 392 olduğu belirtildi.
Konu ile ilgili TÜİK’ten yapılan açıklamada, 2020 yılı Ocak-eylül ayları arasında Afyonkarahisar’da bin 92 binada 3 bin 392 daireye yapı ruhsatı verildiği kaydedildi. Ruhsat verilen yerlerin toplam yüzölçümlerinin ise 679 bin 353 metrekare olduğu aktarılırken, ruhsat verilen yerlerin toplam maddi değerlerinin ise 1 milyar 202 milyon 585 bin TL olduğu ifade edildi.

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