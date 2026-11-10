Müge Anlı'daki Hamid'in babası canlı yayında! Herkes aynı şeyi söylüyor: 'Tıpkı babası'

18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, Akdeniz anemisi hastalığı nedeniyle ilik nakli bekliyordu. Kendisine yıllarca babalık yapan Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen genç adam, gerçek babasının kim olduğunu ortaya çıkarmak için Müge Anlı'nın programına katıldı.

Annesi Nihal Beyit'ten babasının kimliğini açıklamasını isteyen Hamid, hayatı boyunca kendisinden gizlenen gerçeği öğrenmek için çağrıda bulundu. Sağlığı için zamanla yarışan genç adam, yaşadığı çaresizliği ise "Ölmek istemiyorum" sözleriyle dile getirmişti.

ANNE TUTUKLANDI

Hamid'in annesi Nihal Beyit hakkında çocuğun soy bağını değiştirme suçundan soruşturma başlatıldı ve anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOYADINA KAVUŞTU

Soruşturma sürecinde Hamid'in biyolojik babasının Levent Kibrit olduğu öğrenildi. Hamid, babasının nüfusuna kaydedilerek Kibrit soyadını aldı. Böylece yıllardır aradığı babasına kavuşan Hamid, aynı zamanda kendisini bekleyen yeni ailesiyle tanıştı.

Levent Kibrit, oğlu Fahrettin ve Levent Bey'in eşi Sibel Hanım, Hamid'le birlikte bugün canlı yayına geldi.

'TIPKI BABASI'

Müge Anlı 'Hamid de hık demiş, babasının burnundan düşmüş.' derken sosyal medyada; 'Aynı babası', 'Babasının kopyası' gibi yorumlar yaptılar.

Hamid'in babası Levent Kibrit daha önce bir evladını kaybettiğini belirterek, "Allah bize Hamid'i gönderdi" ifadelerini kullandı.