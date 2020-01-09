Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2020 yılının ilk huzur ve asayiş toplantısı yapıldı.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Osman Durakoğlu’na ait iş yerinin salonunda yapılan toplantıya İlçe Kaymakamı Hakkı Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Polis Merkezi Amiri, Trafik Denetleme Büro Amirliği, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, TEM Büro Amirliği, Narkotik Grup Amirliği, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli ile Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Osman Durakoğlu ve mahalle sakinleri katıldı. Huzur toplantısında mahallenin günlük sorunları tartışıldı ve sorunlara çözüm arandı.

Toplantı İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan’ın açılış konuşması ile başladı Ardından Kaymakam Hakkı Uzun söz aldı. Kaymakam Hakkı Uzun; “İlçemizin güvenliğinin sağlanması ve korunması açısından vatandaşlarımızın gördükleri olumsuz durumları ücretsiz olarak hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezine ve (Terör konularında) 140 Terör İhbar Hattına bildirmelerinin suç oluşmadan önlenmesi açısından faydalı olacaktır, Böylelikle suç oranları azaltılacaktır. Vatandaşlarımız çevresinde meydana gelen olaylara duyarlı olması gerekir. Daha güvenli yaşam alanları oluşturulması öncelikli hedefimizdir" dedi.

Toplantıda ihbar edilen konu ile alakalı olarak ihbarcının kimliğinin gizli tutulacağı konusunda da bilgilendirme yapıldı. Telefon dolandırıcılığı ve açıktan hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Kişisel verilerin kimseye verilmemesi konusu anlatıldı.

