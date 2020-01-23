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2020 yılının ilk koordinasyon toplantısı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 23.01.2020 16:25 | Son Güncelleme

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2020 yılı 1.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2020 yılı 1. dönem toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.
Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda 2019 yılı içerisinde Aydın’da yapılan yatırımlar değerlendirildi.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger toplantıda yaptığı konuşmada, yatırımcı kuruluşlar bazında 2019 yılında uygulanan 275 projeden 90 adedinin tamamlandığını belirterek, “Geriye kalan 185 adet projenin 94 adedi devam etmekte, 26 adedi ihale aşamasında, 62 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamış ve 3 adedi de tasfiye edilmiştir. Bu yatırımların proje bedeli 7 milyar 192 milyon 975 bin TL, önceki yıllar harcaması 1 milyar 96 milyon 393 bin TL, 2019 yılı ödeneği 543 milyon 936 bin TL’dir. 2019 yılında toplam harcama ise 415 milyon 560 bin TL’dir. Yatırımlarımızda yıl itibari ile yaklaşık yüzde 76 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımcı kuruluşlarca 2019 yılında yapılan harcamaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ilk 5’te yer alan sektörler sırasıyla şöyledir. Tarım sektörü 113 milyon 199 bin TL harcamayla birinci sırada, Diğer Kamu Hizmetleri Sektörü 92 milyon 109 bin TL harcamayla ikinci sırada, Eğitim Sektörü 83 milyon 336 bin TL harcamayla üçüncü sırada, Ulaştırma-Haberleşme Sektörü 45 milyon 892 bin TL harcamayla dördüncü sırada, Enerji Sektörü 42 milyon 281 bin TL harcamayla beşinci sırada yer almaktadır” dedi.

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