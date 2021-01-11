YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. 2020’da Fatsa’da bin 522 kişi doğdu, 451 kişi öldü

2020’da Fatsa’da bin 522 kişi doğdu, 451 kişi öldü

11.01.2021 16:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2020’da Fatsa’da bin 522 kişi doğdu, 451 kişi öldü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2020 yılında bin 522 kişi doğarken, 451 kişi hayatını kaybetti.Fatsa İlçe Nüfus Müdürü Murat Süsün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2020 yılında bin 522 kişi doğarken, 451 kişi hayatını kaybetti" dedi.Süsün şu bilgileri verdi: "2020 yılında evlenme sayısı 650 olurken, boşanma sayısı ise 250 oldu.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2020 yılında bin 522 kişi doğarken, 451 kişi hayatını kaybetti.
Fatsa İlçe Nüfus Müdürü Murat Süsün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2020 yılında bin 522 kişi doğarken, 451 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Süsün şu bilgileri verdi: "2020 yılında evlenme sayısı 650 olurken, boşanma sayısı ise 250 oldu. 13 bin 948 kişiye nüfus cüzdanı, 6 bin 807 kişiye nüfus kayıt örneği, 3 bin 863 kişiye sürücü belgesi, bin 770 kişiye pasaport, yerleşim yeri belgesi alan kişi sayısı ise 11 bin 179 olarak düzenlendi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Ordu Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:46
Öğle
12:41
İkindi
15:05
Akşam
17:27
Yatsı
18:52

Ordu Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Deniz Eczanesi
Altinordu
Park Eczanesi
Altinordu
Pınar Eczanesi
Altinordu
Çınar Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Karamustafa Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Gölevi Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Neva Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Altınordu’da pandemi etkinlikleri sürüyor

Altınordu’da pandemi etkinlikleri sürüyor

Fatsa’ya yeni içme suyu deposu

Fatsa’ya yeni içme suyu deposu

Kadın tiyatro sanatçısına vefa

Kadın tiyatro sanatçısına vefa

Can dostlara 85 ton mama

Can dostlara 85 ton mama

Ordu'da "Yılın Medya Ödülleri"nin sonuçları açıklandı

Ordu'da "Yılın Medya Ödülleri"nin sonuçları açıklandı

Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi 2 personel yaralandı

Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi 2 personel yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.