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2020’de 159,1 milyon metreküp atık su arıtıldı

09.02.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de işlettiği 23 adet atık su arıtma tesisi ile yüzde 100 atık su arıtma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2020 yılında 159,1 milyon metreküp atık su arıttı.

Kocaeli’de işlettiği 23 adet atık su arıtma tesisi ile yüzde 100 atık su arıtma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2020 yılında 159,1 milyon metreküp atık su arıttı. İSU, yaklaşık 115 bin ton atık su arıtma çamurunu bertaraf ederek, çevrenin kirlenmesinin de önüne geçti.
Kanalizasyon altyapısı ile kırsal alanlara kadar atık su arıtma tesisleri inşa eden İSU, Kocaeli’de 5 bin 855 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ile çeşitli kapasitede ileri biyolojik ve biyolojik olmak üzere, 23 adet atık su arıtma tesisi işletiyor. İşlettiği arıtma tesisleri ile birlikte Kocaeli’de yüzde 100 atık su arıtma gerçekleştiren İSU, 2020 yılında 159,1 milyon metreküp atık su arıttı. Arıtılan atık suların bir kısmı yeniden arıtılması suretiyle geri kazanım suyu elde edilerek sanayi kuruluşlarına proses suyu olarak ve yeşil alanların sulanmasında kullanıldı. Geri kalan kısmı da deniz ile alıcı ortama verilerek uzaklaştırıldı.
115 bin ton atıksu çamuru
Atık su arıtma tesislerinde atık suların arıtılması ile 2020 yılında yaklaşık 115 bin ton atık su arıtma çamuru bertaraf edildi. 2019 yılında 89 bin ton arıtma çamuru bertarafı göz önünde bulundurulduğunda yüzde 29 artış gerçekleştirildi. Çıkan arıtma çamurları İSU Genel Müdürlüğü’nün Başiskele Kullar ve Gebze Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesisleri ile lisanslı tesislerde yakılarak bertaraf edildi. Bu tesislerde elde edilen enerji ile tesislerin enerji ihtiyaçlarının bir kısmı karşılandı.

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