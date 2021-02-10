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  4. 2020’de 4 milyon 194 bin kilogram ambalaj atığı toplandı

2020’de 4 milyon 194 bin kilogram ambalaj atığı toplandı

10.02.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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Korona virüs nedeniyle yaşanan zorlu çalışma koşullarında da hizmet vermeyi sürdüren Maltepe Belediyesi, 2020 yılında 4 milyon 194 bin 030 kilogram ambalaj atığı, 2 milyon 51 bin 880 kilogram cam atık toplarken 152 noktada da asbest denetimi gerçekleştirdi.Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, zorlu pandemi koşullarının hüküm sürdüğü 2020 yılında da görevlerini başarıyla sürdürdü.

Korona virüs nedeniyle yaşanan zorlu çalışma koşullarında da hizmet vermeyi sürdüren Maltepe Belediyesi, 2020 yılında 4 milyon 194 bin 030 kilogram ambalaj atığı, 2 milyon 51 bin 880 kilogram cam atık toplarken 152 noktada da asbest denetimi gerçekleştirdi.
Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, zorlu pandemi koşullarının hüküm sürdüğü 2020 yılında da görevlerini başarıyla sürdürdü. 2020 yılında 4 milyon 194 bin 30 kilogram ambalaj atığı, 2 milyon 51 bin 880 kilogram cam ve 5 bin 240 kilogram elektronik atık toplandı. Yine çalışmalar kapsamında bin 206 kilogram atık pil, 24 bin 360 kilogram atık yağ, 210 bin 59 kilogram tekstil atığı ve 811 bin 866 metreküp hafriyat atığı da alındı.

Asbeste geçit yok
Ayrıca belediye ekipleri, kanser gibi ciddi hastalıklara neden olan ve kazanlarda, su borularında, çatı kaplama malzemeleriyle zemin döşemelerinde bulunan bir madde olan asbest konusunda da 124 yıkım alanında denetim gerçekleştirdi. Ekipler 341 adreste gürültü ölçümü, 124 noktada hava kirliliği ölçümü ve 8 noktada canlı müzik denetimi yaparken, 79 işletmeye de çevresel açıdan ruhsat verdi.

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