2020'de oyuncak kategorisinde en çok oyuncak araba arandı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada’nın oyuncak kategorisi özelinde 2020 verilerine göre, en çok aranan kelime oyuncak araba olurken, en çok talep gören oyuncak markaları ise Pilsan, LEGO, Barbie, Monopoly, Fisher Pice oldu.

e-ticaret platformu Hepsiburada, her yaştan ilgi gören oyuncakların 2020 yılı trendlerini açıkladı. Hepsiburada’nın oyuncak kategorisi özelinde 2020 yılına ait verilerine göre, salgının başından itibaren oyuncaklara talep ciddi artış gösterdi. Yıl boyunca 4 milyon oyuncağın talep gördüğü ve tüm oyuncakların gerekli hijyen tedbirleri alınarak sahiplerine ulaştırıldığı platformda, 2020’de en çok ilgiyi Lego, akülü araçlar, ilk yaş oyuncakları, figürler ve bebekler gördü.

Hepsiburada’da oyuncak kategorisi içinde en çok aranan kelimelerin ilk sırasında oyuncak araba geliyor. Onu Barbie, Elsa, robot, unicorn, sesli oyuncak, eğitici oyuncak, Hot Wheels, Lego ve oyun hamuru kelimeleri takip ediyor. Oyuncaklara en çok ilgi gösteren şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa oldu.