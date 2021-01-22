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2020'de oyuncak kategorisinde en çok oyuncak araba arandı

22.01.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Hepsiburada’da oyuncak kategorisi içinde en çok aranan kelimelerin ilk sırasında oyuncak araba geliyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada’nın oyuncak kategorisi özelinde 2020 verilerine göre, en çok aranan kelime oyuncak araba olurken, en çok talep gören oyuncak markaları ise Pilsan, LEGO, Barbie, Monopoly, Fisher Pice oldu.

e-ticaret platformu Hepsiburada, her yaştan ilgi gören oyuncakların 2020 yılı trendlerini açıkladı. Hepsiburada’nın oyuncak kategorisi özelinde 2020 yılına ait verilerine göre, salgının başından itibaren oyuncaklara talep ciddi artış gösterdi. Yıl boyunca 4 milyon oyuncağın talep gördüğü ve tüm oyuncakların gerekli hijyen tedbirleri alınarak sahiplerine ulaştırıldığı platformda, 2020’de en çok ilgiyi Lego, akülü araçlar, ilk yaş oyuncakları, figürler ve bebekler gördü.

Hepsiburada’da oyuncak kategorisi içinde en çok aranan kelimelerin ilk sırasında oyuncak araba geliyor. Onu Barbie, Elsa, robot, unicorn, sesli oyuncak, eğitici oyuncak, Hot Wheels, Lego ve oyun hamuru kelimeleri takip ediyor. Oyuncaklara en çok ilgi gösteren şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa oldu.

Salgın süreci ile birlikte evde geçirilen zamanın artması, eğitimin eve taşınması ve ebeveynlerin evden çalışması gibi etkenler puzzle ve kutu oyunlarına olan ilgiyi artırdı. Bir önceki seneye göre 3 kat büyüme yaşanan bu kategorinin yanı sıra eğitici oyuncaklar kategorisi ise, bir önceki yıla göre, 1,5 kat büyüdü. Ayrıca salgın döneminde dış mekân oyuncaklarının ev içinde parkur oluşturabilmek amacıyla tercih edildiği gözlendi. Yine oyun parkularında çocukların aktivite ve hayal gücünü geliştirebilecek ve bu alanların tamamlayıcısı evcilik oyuncakları da bu dönemde ailelerin en çok tercih ettiği kategoriler arasında yer alarak geçen yıla oranla 2,5 kat büyüdü.

- En çok tercih edilen oyuncaklar

Açıklamaya göre 2020’nin en çok tercih edilen oyuncakları: Dede - Süper Bambu Çubuklar, Diytoy - Manyetik Tablet Alfabe Seti, Uno Kartlar - Renk ve Sayı Eşleştirmeli Klasik Kart Oyunu, Mindware - Look Look (Bak Bak) Kutu Oyunu, LEGO® Classic - Orta Boy Yaratıcı Yapım Kutusu, Redka - Dedektif Akıl Mantık Zeka ve Strateji Oyunu, Jenga - Denge Oyunu, Play-Doh - Oyun Hamuru, Hot Wheels - Beşli Araba Seti, Monopoly - Klasik Serisi, Barbie - Sonsuz Hareket Bebekleri şeklinde olurken; 2020’nin en çok talep gören oyuncak markaları ise Pilsan, LEGO, Barbie, Monopoly, Fisher Pice şeklinde oldu.

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