YURTHABER
  4. 2020’nin ilk müftüler toplantısı gerçekleştirildi

2020’nin ilk müftüler toplantısı gerçekleştirildi

SİVAS HABERLERİ  | 17.01.2020 21:04 | Son Güncelleme

Sivas’ta 2020’nin ilk müftüler toplantısı Kadı Burhaneddin Kur’an Kursu ve Eğitim Merkezinde Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş başkanlığında gerçekleştirildi.İl ve ilçe müftülükleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, uygulama birliği oluşturmak, hizmetlerin etkin ve süratli bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek ve yürütülen hizmetleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen müftüler toplantısına 16 ilçenin de müftüsü katıldı.Toplantıda idari konuların yanı sıra okula giden çocukların ara tatil dönemlerinde cami ile bağının kurulmasını sağlamak ve cemaat alışkanlığı kazandırmak amacıyla 18 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında uygulanacak olan “Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz” programı ile 13 yaş ve üzeri gençlere yönelik olarak düzenlenecek olacak gençlik kampı etkinliği masaya yatırıldı.

2020’nin ilk müftüler toplantısı gerçekleştirildi

Sivas’ta 2020’nin ilk müftüler toplantısı Kadı Burhaneddin Kur’an Kursu ve Eğitim Merkezinde Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş başkanlığında gerçekleştirildi.
İl ve ilçe müftülükleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, uygulama birliği oluşturmak, hizmetlerin etkin ve süratli bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek ve yürütülen hizmetleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen müftüler toplantısına 16 ilçenin de müftüsü katıldı.
Toplantıda idari konuların yanı sıra okula giden çocukların ara tatil dönemlerinde cami ile bağının kurulmasını sağlamak ve cemaat alışkanlığı kazandırmak amacıyla 18 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında uygulanacak olan “Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz” programı ile 13 yaş ve üzeri gençlere yönelik olarak düzenlenecek olacak gençlik kampı etkinliği masaya yatırıldı.

2020’nin ilk müftüler toplantısı gerçekleştirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Sivas’ta “Siber Güvenlik Kümelenmelerinin Önemi” paneliSivas’ta “Siber Güvenlik Kümelenmelerinin Önemi” paneli
Muhtar öğrencilere karna hediyesi olarak Sivasspor atkısı hediye ettiMuhtar öğrencilere karna hediyesi olarak Sivasspor atkısı hediye etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Sivas Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:47
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
19:02

Sivas Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Evren Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Süha Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Mercan Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak

Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Yıldız Dağı'nda Telesiyejde Kurtarma Tatbikatı

Yıldız Dağı'nda Telesiyejde Kurtarma Tatbikatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.