Deniz Baysal ve Barış Yurtçu tek celsede boşandı! İstediği parayı aldı

Taşacak Bu Deniz'in Esme’si Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu tek celsede boşandı. İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Deniz Baysal ile Barış Yurtçu ve avukatları katıldı. 7 yıldır evli olan ikili çekişmeli giden boşanma davasını karşılıklı uzlaşarak anlaşmalı olarak bitirdi.

"PARAYI PEŞİN ALIP BOŞANMAYI KABUL ETTİ" İDDİASI

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; kulislerde konuşulan iddia; Deniz Baysal'ın Barış Yurtçu’nun boşanmak için istediği astronomik paranın bir kısmını ödediği yönünde.



Yurtçu parayı alınca taraflar 10 dakika süren duruşma sonrası yollarını ayırdı.

Deniz Baysal’ın duruşma boyunca Yurtçu’yla göz göze gelmemeye dikkat ettiği öğrenildi. Çiftin boşanma davasıyla ilgili gündeme gelen bir iddia da Barış Yurtçu’nun duruşma öncesi para ödemesini peşin aldığı yönünde…