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CANLI | Türkiye - Fransa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Eylül 2026
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CANLI | Türkiye - Fransa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Eylül 2026

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı konuk ediyor. Kocaeli Stadyumu'ndaki Türkiye - Fransa karşılaşmasının tüm heyecanı, önemli anları ve canlı maç anlatımı burada!

Burak Kavuncu

20:44

KADROLAR AÇIKLANDI !

Türkiye - Fransa maçının kadroları açıklandı.

Maç önü

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; Salih, İsmail; Oğuz, Arda, Can Uzun; Barış Alper

Fransa: Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Mbappe

Maç önü

TFF PAYLAŞTI!

Maç önü

FORMAMIZ BELLİ OLDU!

Maç önü

11 MAÇTA 2 GALİBİYET!

Türkiye ve Fransa arasında bugüne kadar 11 karşılaşma oynandı.

Fransa, 11 maçın 6'sında galip geldi.
3 maç beraberlikle sonuçlandı.
11 maçın 2'sinde ise Türkiye kazandı.

CANLI | Türkiye - Fransa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Eylül 2026 1

Maç önü

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Orkun, milli takımın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla çalışamadı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Maç önü

A MİLLİ TAKIM, FRANSA MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

CANLI | Türkiye - Fransa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Eylül 2026 2
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli’de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Maç önü

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

CANLI | Türkiye - Fransa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Eylül 2026 3
Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımımız, dev organizasyondaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadı'nda oynanacak kritik mücadelenin hakemi, yayın kanalı ve detayları netleşti.

25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadı'nda oynanacak dev mücadele saat 21.45'te başlayacak ve futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı ATV ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Süper Lig ve Avrupa liglerindeki formda oyuncularımızın yanı sıra kadroya ilk kez davet edilen yeni isimlerin de sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

Maç önü

UEFA'DAN GÖZ GÖRE GÖRE İLGİNÇ ATAMA! TÜRKİYE-FRANSA MAÇININ HAKEMİ OKAN BURUK'UN 'DİNGİL' DEDİĞİ İSİM OLDU

CANLI | Türkiye - Fransa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Eylül 2026 4
Türkiye - Fransa dev maçı öncesi UEFA'dan gündemi sarsacak bir hakem kararı geldi! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sporting maçı sonrası yaptığı olay yaratan "dingil" göndermesiyle hafızalara kazınan Alman hakem Christian Dingert, A Milli Takımımızın kritik sınavında VAR koltuğuna oturtuldu.

Maç önü

FRANSA MİLLİ TAKIMI, TÜRKİYE’YE GELDİ

CANLI | Türkiye - Fransa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Eylül 2026 5
Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk haftasında A Milli Futbol Takım ile oynayacağı maç için İstanbul’a geldi.

Maç önü

ZİDANE’DAN FRANSA’DA İLK BÜYÜK DEĞİŞİKLİK! TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ SİSTEMİ BELLİ OLDU

CANLI | Türkiye - Fransa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Eylül 2026 6
Fransa Milli Takımı’nda Zinedine Zidane dönemi yeni bir oyun planıyla başlıyor. Fransız teknik adam, 4-2-3-1 sistemini geride bırakıp 4-3-3'e geçmeye hazırlanıyor.

Maç önü

ZİDANE TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ TEDİRGİN! "BİZE SORUN ÇIKARACAKLAR"

CANLI | Türkiye - Fransa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Eylül 2026 7
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye maçı öncesi yaptığı açıklamalarda Arda Güler'e övgüler yağdırdı. Mbappe'nin durumuna değinen Fransız çalıştırıcı, Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunu belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkiye Milli Takımı'nın güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Zidane, rakiplerinin Dünya Kupası'ndaki durumuna da değindi. "Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesi beklenmedik bir durumdu. Yarın bize problem yaratacaklardır" Zidane'ın açıklamalarının ardından gözler iki takım arasında oynanacak mücadeleye çevrildi.

Maç önü

MONTELLA'DAN ÇİZME'Yİ SALLAYAN İTİRAFLAR! KOVULMA İDDİASI, İTALYA KORKUSU VE OLAY KENAN YILDIZ KEHANETİ...

CANLI | Türkiye - Fransa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Eylül 2026 8
A Milli Takım'ın teknik patronu Vincenzo Montella, İtalyan basınına verdiği röportajda adeta içini döktü! Uluslar Ligi'nde İtalya ile eşleşmekten ödü kopan tecrübeli hoca, TFF'nin kendisini kovmanın eşiğinden nasıl döndüğünü itiraf ederken, Kenan Yıldız için "Dünyanın en iyisi olacak" diyerek yer yerinden oynatacak bir kehanette bulundu.

Amerika turunda alınan felaket sonuçların ardından koltuğu ciddi şekilde sallanan ve eleştiri oklarının hedefi olan Montella, o kriz dolu günleri de ilk kez anlattı. İstifa veya kovulma söylentilerini doğrulayan teknik adam, "Sonuçlara bakıldığında kesinlikle iyi gitmedi. Görevden alınabilirdim! Ancak federasyon beni o iki maç için değil, tüm çalışmalarım için değerlendirdi ve geleceğe baktı. Avrupa Şampiyonası'nda harika bir performans sergiledik ve 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldık" diyerek ipten nasıl döndüğünü resmen açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Türkiye
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