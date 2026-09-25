CANLI | Türkiye - Fransa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Eylül 2026

20:44
Maç önü
Türkiye: Uğurcan; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; Salih, İsmail; Oğuz, Arda, Can Uzun; Barış Alper
Fransa: Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Mbappe
Maç önü
A L A N D A Y I Z. #BizimÇocuklar🇹🇷 | #NationsLeague | #UNL | #TURFRA | @Turkcell pic.twitter.com/B30SQxzIEe— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) September 25, 2026
Maç önü
Fransa karşısında sahaya kırmızı formamızla çıkacağız.#BizimÇocuklar🇹🇷 | #NationsLeague | #UNL | #TURFRA | @Nike pic.twitter.com/2JfiHictjp— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) September 25, 2026
Maç önü
Türkiye ve Fransa arasında bugüne kadar 11 karşılaşma oynandı.
Fransa, 11 maçın 6'sında galip geldi.
3 maç beraberlikle sonuçlandı.
11 maçın 2'sinde ise Türkiye kazandı.
Maç önü
Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Orkun, milli takımın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla çalışamadı.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Maç önü
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli’de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Maç önü
Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımımız, dev organizasyondaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadı'nda oynanacak kritik mücadelenin hakemi, yayın kanalı ve detayları netleşti.
25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadı'nda oynanacak dev mücadele saat 21.45'te başlayacak ve futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı ATV ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Süper Lig ve Avrupa liglerindeki formda oyuncularımızın yanı sıra kadroya ilk kez davet edilen yeni isimlerin de sergileyeceği performans merakla bekleniyor.
Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.
Maç önü
Türkiye - Fransa dev maçı öncesi UEFA'dan gündemi sarsacak bir hakem kararı geldi! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sporting maçı sonrası yaptığı olay yaratan "dingil" göndermesiyle hafızalara kazınan Alman hakem Christian Dingert, A Milli Takımımızın kritik sınavında VAR koltuğuna oturtuldu.
Maç önü
Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk haftasında A Milli Futbol Takım ile oynayacağı maç için İstanbul’a geldi.
Maç önü
Fransa Milli Takımı’nda Zinedine Zidane dönemi yeni bir oyun planıyla başlıyor. Fransız teknik adam, 4-2-3-1 sistemini geride bırakıp 4-3-3'e geçmeye hazırlanıyor.
Maç önü
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye maçı öncesi yaptığı açıklamalarda Arda Güler'e övgüler yağdırdı. Mbappe'nin durumuna değinen Fransız çalıştırıcı, Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunu belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.
Türkiye Milli Takımı'nın güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Zidane, rakiplerinin Dünya Kupası'ndaki durumuna da değindi. "Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesi beklenmedik bir durumdu. Yarın bize problem yaratacaklardır" Zidane'ın açıklamalarının ardından gözler iki takım arasında oynanacak mücadeleye çevrildi.
Maç önü
A Milli Takım'ın teknik patronu Vincenzo Montella, İtalyan basınına verdiği röportajda adeta içini döktü! Uluslar Ligi'nde İtalya ile eşleşmekten ödü kopan tecrübeli hoca, TFF'nin kendisini kovmanın eşiğinden nasıl döndüğünü itiraf ederken, Kenan Yıldız için "Dünyanın en iyisi olacak" diyerek yer yerinden oynatacak bir kehanette bulundu.
Amerika turunda alınan felaket sonuçların ardından koltuğu ciddi şekilde sallanan ve eleştiri oklarının hedefi olan Montella, o kriz dolu günleri de ilk kez anlattı. İstifa veya kovulma söylentilerini doğrulayan teknik adam, "Sonuçlara bakıldığında kesinlikle iyi gitmedi. Görevden alınabilirdim! Ancak federasyon beni o iki maç için değil, tüm çalışmalarım için değerlendirdi ve geleceğe baktı. Avrupa Şampiyonası'nda harika bir performans sergiledik ve 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldık" diyerek ipten nasıl döndüğünü resmen açıkladı.
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