CANLI | Türkiye - Fransa maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Eylül 2026

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MONTELLA'DAN ÇİZME'Yİ SALLAYAN İTİRAFLAR! KOVULMA İDDİASI, İTALYA KORKUSU VE OLAY KENAN YILDIZ KEHANETİ...



A Milli Takım'ın teknik patronu Vincenzo Montella, İtalyan basınına verdiği röportajda adeta içini döktü! Uluslar Ligi'nde İtalya ile eşleşmekten ödü kopan tecrübeli hoca, TFF'nin kendisini kovmanın eşiğinden nasıl döndüğünü itiraf ederken, Kenan Yıldız için "Dünyanın en iyisi olacak" diyerek yer yerinden oynatacak bir kehanette bulundu.

Amerika turunda alınan felaket sonuçların ardından koltuğu ciddi şekilde sallanan ve eleştiri oklarının hedefi olan Montella, o kriz dolu günleri de ilk kez anlattı. İstifa veya kovulma söylentilerini doğrulayan teknik adam, "Sonuçlara bakıldığında kesinlikle iyi gitmedi. Görevden alınabilirdim! Ancak federasyon beni o iki maç için değil, tüm çalışmalarım için değerlendirdi ve geleceğe baktı. Avrupa Şampiyonası'nda harika bir performans sergiledik ve 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldık" diyerek ipten nasıl döndüğünü resmen açıkladı.