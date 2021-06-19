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  4. 2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Çorum'da sona erdi

2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Çorum'da sona erdi

19.06.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Çorum'da sona erdi

ÇORUM (AA) - Türkiye Satranç Federasyonunca (TSF) Çorum Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sona erdi.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin farklı illerinden 32 sporcu hamle yaptı.

12 Haziran'da tarihi Çorum Müzesi'ndeki ilk hamle ile başlayan turnuvada Ekaterine Atalık birinci olurken, Kübra Öztürk Örenli ikinci, Esma Doğan Duran da üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvada dereceye giren sporcular için Çorum Müzesi'nde kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, törende yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan sporcuları tebrik etti.

Yarışmanın öneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yapılan ilk yüz yüze organizasyon olması nedeniyle arttığını belirten Yağbat, "Dolayısıyla bunu da Çorum'da gerçekleştirmiş olmaktan onur duyduk. Bunun bir son olmayacağına inanıyoruz. Satranç sporcularımızı en kısa sürede tekrar Çorum'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağız." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise yeni organizasyonlar düzenlemek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınının faaliyet takvimini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Tulay, "Salgının bitmeye yakın olduğunu hissettiğimiz şu günlerde gece gündüz faaliyet programımızı güncellemeye, yeni turnuvalar organize etmeye çalışıyoruz. Bir ekip olarak çalışıyoruz. Her fırsatta sporcuların daha iyi şartlarda daha fazla turnuvaya dahil olması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Tulay, turnuvaya katılan sporcuları tebrik ederek, gelecekteki organizasyonlara da katılmaya davet etti.

Konuşmalarının ardından şampiyonada ilk on dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları takdim edildi.

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