2021 bütçesinde, söz Muratpaşalının

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak 2021 yılı bütçesini, dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com’da ilçe sakinlerinin tartışmasına açtı. Belediyenin 7 ayrı başlıkta sınıflandırılan 435 milyon liralık taslak bütçesi, sitenin forum sayfasında madde madde değerlendirip Komşu Meclisi’nde oylanacak.

Bakkalı, tamircisi, öğretmeni, din görevlisi, taksicisi fırıncısı, yaşlısı genci, kadını ve erkeğiyle Muratpaşa, artık sokağının, mahallesinin, yaşadığı ilçenin geleceğine yön verecek. Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek hazırlıkları devam eden 2021 yılı bütçesini Komşu Meclisi’nde tartışmaya açtı.

Komşu meclisi hakkında

Komsumeclisi.com üzerinden çalışan ve 13 yaş ve üzeri her Muratpaşalıın doğal üyesi olduğu Komşu Meclisi, Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından 21 Şubat’ta yapılan tanıtım toplantısıyla uygulamaya alındı. İnternet dünyasındaki hızlı değişimin karar alma süreçlerinde yer almak isteyen, tartışan, yaşadığı sokağa, mahalleye ve kente dair söz söyleyen, müşterekleri arayan ve kamusal iyiye ulaşmaya çalışan aktif yurttaşlık döneminin başlattığına dikkat çeken Başkan Uysal, Komşu Meclisi’nin bu değişimin ürünü olduğunu söyledi. Başkan Uysal, bir anlamda doğrudan demokrasi uygulaması olan komsumeclisi.com’la Muratpaşa’da ikamet eden 13 yaş üstü herkesin kent yönetimine doğrudan katkı sunabildiğini belirtti.

Katılımcı bütçe

Komşu Meclisi’nin uygulamaya alınmasının hemen ardından Kovid-19 salgının başladığını ve bu dönemde sistemin parçası olarak kurgulanan Komşu Dayanışma Sistemi’yle Muratpaşa’da büyük bir dayanışmayı hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Şimdi de ‘Söz komşularımızda’ diyerek Muratpaşa’da katılımcı bütçe dönemini başlatıyoruz” dedi. Başkan Uysal, katılımcı bütçe uygulamasında temel amacın Muratpaşa sakinlerinin, ödedikleri vergilerle oluşan belediye bütçesini tartışmaları ve bu tartışmalardan çıkan ortak aklı kent yönetimine yansıtmak olduğunun altını çizdi.

Tartışma başladı

Komsumeclisi.com üzerinde tartışmaya açılan Muratpaşa Belediyesi’nin 435 milyon liralık 2021 yılı taslak bütçesi 7 ayrı başlıkta sınıflandırıldı. Bütçe kullanımları her başlıkta madde madde belirtildi ve 2021 yılı hedefleri forum üzerinde ilçe sakinlerinin değerlendirmesine açıldı.

Buna göre temel yatırım ve üretim hizmetleri için 178 milyon 860 bin liralık bütçe taslak olarak belirlenirken Sosyal Yardım İşleri, Kreş, Kadın ve Aile Hizmetleri müdürlüklerinin kullanımında olan gelir eşitsizliğiyle mücadele hizmetlerine 61 milyon 982 bin lira ayrıldı. Toplum sağlığı ve çevre hizmetlerine 34 milyon 796 bin; kent tanıtımı, toplumsal birliktelik, kültür ve sanat etkinlikleri içinse 12 milyon 144 bin liralık bütçe belirledi. Halkla ilişkiler ve komşuluk hizmetleri için 20 milyon 591 bin lira; kent estetiği, tasarım ve dönüşüm hizmetleri içinse 43 bin 866 lira bütçe ödeneği belirlendi. Taslak bütçenin 82 bin 761 liralık bölümü ise diğer hizmet birimleri ve yönetim giderleri olarak yer aldı.

Oylama 11 Eylül’de başlıyor

Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com forumlarında başlayan tartışma 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Bir yanda forumda tartışmalar devam ederken diğer yanda 11 Eylül Cuma günü bütçe için oylama başlayacak. Komşu Meclisi’nde bütçe oylaması da 18 Eylül’e kadar devam edecek.