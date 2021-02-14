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2021 Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Trabzon'da sona erdi

14.02.2021 19:16 | Son Güncelleme:
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Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar: - "Özellikle Haldizen ve Doğu Karadeniz'de bulunan bu bölgede kaymak için uygun alanlar karşımıza çıkıyor"

Türkiye Dağcılık Federasyonunca (TDF) Trabzon'da düzenlenen 2021 Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi ve TDF iş birliğinde 2021 Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Trabzon'un Çaykara İlçesi Haldizen Yaylası'nda 11-14 Şubat tarihleride gerçekleştirildi.

Trabzon'da ilk kez düzenlenen şampiyonaya, sporcuların yanı sıra doğaseverler de ilgi gösterdi.

Yarışmada büyük erkekler kategorisinde Ali Osma birinci, Emirhan Koç ikinci, Miraç Gülrak üçüncü olurken, büyük kadınlarda Yeliz Esen birinciliği, Gülşah Burcu Akpınar ikinciliği, Dilara Yılmaz ise üçüncülüğü elde etti.

U20 erkekler kategorisinde Dorukan Kömür birinci, Ertuğrul Kaan ikinci ve Vahit Arıklı üçüncü, U18 erkeklerde ise Emirhan Karslı birinci, Emircan Akpınar ikinci, Ahmet Uçgun üçüncü oldu.

U16 erkekler kategorisinde Emirhan Kars birincilik, Batuhan Tayyar Kamçı ikincilik, Ahmet Tuğrul üçüncülük, U18 kadınlarda Ceren Ziyalar birincilik, Sultan Dolunay ikincilik, Sıla Demir üçüncülük, U16 kadınlarda ise Sueda Sultan Evci birincilik, Aleyna Gümüş ikincilik, Rana Tandoğan üçüncülük kazandı.

TDF Başkanı Ersan Başar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonanın Türkiye'deki en önemli faaliyetlerden biri olduğunu söyledi.

Şampiyona sonucu milli takım sporcularının belirlenmesinin kendileri için önem taşıdığını ifade eden Başar, "Sporcuların yetiştirilmesi, yine doğa sporları açısından doğa turizmine de önemli katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Özellikle Haldizen ve Doğu Karadeniz'de bulunan bu bölgede kaymak için uygun alanlar karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı ilk defa böyle bir yarışma düzenlemiş olduk. Umarız burada dağ kayağı artık yapılan çalışmalarla daha da gelişerek istenilen yere gelecektir." dedi.

Başar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na da ayrıca teşekkür ederek, "Genç sporcularımız Başkanımız Murat Zorluoğlu sayesinde buradan mutlu ayrılıyorlar. İlk defa bu bölgede yapılan etkinlikte bizleri yalnız bırakmadılar. Destek verdiler. Kendisine özellikle yürekten teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Çaykara Kaymakamı Osman Çelikkol, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Pala, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan ve çok sayıda sporcunun katıldığı ödül töreninde, dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

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