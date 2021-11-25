2021 Karadeniz Offroad Kupası'nda heyecan Rize'de sürecek

Ardeşen Offroad Kulübü tarafından düzenlenen 2021 Karadeniz Offroad Kupası'nda 5. ayak yarışı hafta sonu Rize'de yapılacak.

Türkiye Otomobil Spor Federasyonunda yapılan açıklamada, 27-28 Kasım'da Rize'nin Ardeşen ilçesindeki organizasyona 31 araç ve 62 sporcunun katılacağı belirtildi.

İlk gün kamp alanı etkinliklerinin olacağı organizasyonun ikinci gününde yarış heyecanının yaşanacağı aktarıldı. Fırtına Vadisi Çamlıhemşin yolu üzerindeki parkurda yapılacak yarışın saat 10.00'da start alacağı kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz